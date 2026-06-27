Definiti i termini per la nuova stagione 2026/27

Come per le altre categorie, fissati i termini per le iscrizioni delle squadre che vorranno partecipare al campionato di Divisione Regionale 2, infatti le iscrizioni dovranno avvenire entro il 4 settembre. Nasce il caso delle incompatibilità.

Il comitato regionale della Federazione Pallacanestro, ha anche fissato i termini di inizio e fine per il campionato 2026/27, che andrà dal 10 ottobre 2026, per terminare il 13 giugno 2027. Non ancora disponibile il numero e soprattutto i nomi delle formazioni iscritte. Come nella passata stagione, le formazioni di DR2, concorreranno assieme a quelle di DR1 della regione, alla 26° edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, ambito che in passato è sempre stato riservato ad un’unica categoria, ma che nella stagione appena finita, ha visto proprio una formazione di DR2, il Maia Merano, trionfare in questa manifestazione. Arriva un’importante novità, in questa categoria non saranno possibili le iscrizioni di due formazioni riconducibili alla stessa società, quindi si chiudono le porte per le formazioni “satellite". Si apre quindi il caso dell’incompatibilità di fra l’Europa Bolzano e l’Alto Adige-Sudtirol, formazioni che si ricollegano alla stessa società. Questo potrebbe aprire la strada al quasi certo ripescaggio del Cus Trento, ma anche ad una remota promozione d’ufficio per il Villazzano, giunto terzo nel campionato di DR3. Impensabile a questo punto invece un ripescaggio per i Blue Bear Birrazzano, giunti in finale del campionato di DR3, impossibilitati dalla presenza in DR2 della propria squadra principale. Questa decisione potrebbe portare il campionato a ridursi ad una presenza di sole 10 formazioni.

Nella stagione appena conclusa, Il Maia Merano, ha conquistato il titolo dopo un filotto contraddistinto da sole vittorie, record che rimarrà scritto nel marmo degli annali del basket regionale. La formazione di coach Zampedri, vincendo il titolo, ha acquisito il diritto di partecipare nella categoria superiore della DR1, andando a far compagnia alle tre compagini trentine che ve ne fanno parte.