Alla Dolomiti Energia arriva l’ala Isaiah Bigelow

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Isaiah Bigelow, ala statunitense classe 2000, reduce da una positiva stagione con l’Arconic-Alba Fehérvár nel massimo campionato ungherese.

Esterno di 201 cm per 93 kg, Bigelow è un giocatore molto atletico e intenso, capace di colpire anche dall’arco dei tre punti e di attaccare fronte a canestro trovando soluzioni sia in sospensione sia al ferro. Si tratta di un atleta dalle importanti potenzialità su entrambi i lati del campo, dotato di ottime qualità a rimbalzo e in grado di portare grande energia e versatilità.

Nato a Greensboro, in North Carolina (USA), il 5 gennaio 2000, Bigelow ha iniziato il proprio percorso collegiale con i Wofford Terriers in Division I NCAA, dove ha giocato per due stagioni mostrando una costante crescita nelle proprie prestazioni. Le buone annate disputate con Wofford gli hanno permesso di trasferirsi ai Richmond Spiders, con cui ha giocato le successive due stagioni universitarie. Nel 2023-2024 è entrato stabilmente nel quintetto titolare, chiudendo la stagione con 11,2 punti e 6,4 rimbalzi di media, tirando con il 49,1% da due punti e il 37,2% da tre.

La sua prima esperienza da professionista in Europa arriva con lo Zalakerámia ZTE KK, formazione del massimo campionato ungherese. Al debutto tra i professionisti contribuisce alla qualificazione ai playoff della squadra facendo registrare 17,1 punti, 6,7 rimbalzi, 1,7 assist e 1,3 recuperi di media. Il percorso nei playoff si rivela particolarmente positivo: lo Zalakerámia raggiunge infatti le semifinali del campionato, dove viene eliminato dai Falcons, per poi conquistare il terzo posto vincendo la “finalina”.

Nella stagione successiva Bigelow si trasferisce all’Arconic-Alba Fehérvár, contribuendo al quinto posto della squadra al termine della regular season. Anche nella sua seconda annata in Ungheria conferma il proprio impatto, chiudendo con 14,2 punti, 8,2 rimbalzi, 1,3 assist e 1,6 recuperi di media a partita. Isaiah migliora inoltre le proprie percentuali al tiro rispetto alla stagione precedente, passando dal 46,2% al 48,8% da due punti e dal 31,6% al 34,6% da tre punti, confermando il proprio percorso di crescita.

«Isaiah è un ragazzo che ha sposato con grande entusiasmo il nostro progetto - afferma Alessandro Rossi - e questa è una caratteristica che cerchiamo in ogni elemento del nostro roster. Abbiamo percepito da subito la sua grande voglia di migliorarsi e l’ambizione di raggiungere insieme i nostri traguardi. È un giocatore moderno, atletico, che può occupare indistintamente almeno due ruoli e siamo certi che la sua versatilità sarà di grande aiuto alla squadra nel corso della stagione».