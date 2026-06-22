basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Legabasket A

Andrej Jakimovski lascia la Dolomiti Energia Trentino

La Dolomiti Energia Trentino comunica che Andrej Jakimovski ha esercitato l’opzione d’uscita prevista dal contratto sottoscritto nell’estate 2025, che lo avrebbe legato al club bianconero anche per la stagione 2026-2027.
Nel corso della sua esperienza a Trento, Jakimovski ha disputato 55 partite ufficiali, facendo registrare 9,2 punti e 4,9 rimbalzi di media, con il 52,2% da due punti e il 32,3% da tre. Tra le prestazioni più significative della sua stagione spicca quella contro il JL Bourg-en-Bresse in EuroCup, quando ha firmato una prova straordinaria da 30 punti (10/15 dal campo), 7 rimbalzi, 3 assist e 10 falli subiti, facendo registrare 43 di valutazione, record assoluto nella storia di Aquila Basket in una singola partita.

fonte Aquila Basket
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.

Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna4628
Germani Brescia4228
EA7 Milano4028
Umana Venezia3828
Bertram Tortona3428
UNA Hotels Reggio3028
Trieste2628
Dolomiti Energia2428
Openjobmetis Varese2428
Guerri Napoli2228
Vanoli Cremona2228
Old Wild West Udine2028
Nutribullet Treviso2028
S.Bernardo Cantù1828
Banco di Sardegna1428
Trapani Shark00

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli