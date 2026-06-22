Andrej Jakimovski lascia la Dolomiti Energia Trentino
La Dolomiti Energia Trentino comunica che Andrej Jakimovski ha esercitato l’opzione d’uscita prevista dal contratto sottoscritto nell’estate 2025, che lo avrebbe legato al club bianconero anche per la stagione 2026-2027.
Nel corso della sua esperienza a Trento, Jakimovski ha disputato 55 partite ufficiali, facendo registrare 9,2 punti e 4,9 rimbalzi di media, con il 52,2% da due punti e il 32,3% da tre. Tra le prestazioni più significative della sua stagione spicca quella contro il JL Bourg-en-Bresse in EuroCup, quando ha firmato una prova straordinaria da 30 punti (10/15 dal campo), 7 rimbalzi, 3 assist e 10 falli subiti, facendo registrare 43 di valutazione, record assoluto nella storia di Aquila Basket in una singola partita.