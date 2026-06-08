Patrick Hassan rinnova con la Dolomiti Energia fino al 2029

La Dolomiti Energia Trentino è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Patrick Hassan fino al 30 giugno 2029. Il giovane talento bianconero continuerà così a vestire la maglia dell’Aquila per le prossime tre stagioni, proseguendo il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico del club.

Arrivato a Trento il 3 agosto 2024 dopo le esperienze nel settore giovanile di Basket Roma e Orange1 Bassano, Patrick ha mostrato una crescita costante e significativa, conquistandosi progressivamente un ruolo sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra.

Nella sua prima stagione in bianconero si è allenato stabilmente con il gruppo di Serie A, facendo il proprio esordio sia in LBA sia in EuroCup, oltre a essere protagonista con l’Under 19, con cui ha raggiunto la finale nazionale. Nel corso dell’ultima annata il suo percorso di sviluppo ha compiuto un ulteriore salto di qualità, trasformandolo in un elemento prezioso nello scacchiere dell’Aquila.

Tra le prestazioni più significative spicca la gara contro Treviso, in cui è stato nominato MVP grazie a canestri decisivi nei momenti più delicati della partita. Importanti anche gli 11 punti realizzati nella trasferta di EuroCup a Podgorica e l’ottima Gara 3 dei playoff contro la Virtus Bologna, chiusa con 8 punti e tanta energia al servizio della squadra.

Con la maglia della Dolomiti Energia Trentino, Patrick Hassan ha già collezionato 68 presenze tra campionato e coppe, distinguendosi per intensità, carattere e spirito di sacrificio. Il rinnovo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà del club di investire sui giovani talenti e di valorizzare i giocatori cresciuti all’interno del proprio progetto tecnico, guardando con ambizione al futuro.

«Sono davvero felice di aver rinnovato il mio contratto con Trento. - commenta il giocatore - Per me questa società e questa città sono diventate una seconda casa e sono molto grato per la fiducia che il club ha sempre riposto in me e continua a dimostrarmi. Qui ho l’opportunità di crescere sia come giocatore sia come persona, e questo è un aspetto fondamentale del mio percorso. Continuerò a lavorare duramente ogni giorno per migliorarmi e farmi trovare sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di tornare in campo, ritrovare i nostri tifosi e iniziare una nuova stagione insieme a questi colori».

«Patrick è un ragazzo che per caratteristiche tecniche, per percorso di crescita e per qualità umane rappresenta appieno l'identità del club. - afferma Rudy Gaddo - Per questo siamo contenti di poter consolidare il suo ruolo nel futuro dell'organizzazione, sapendo che questo momento dovrà essere un punto di partenza e non d'arrivo nel corso della sua carriera».

«Anche da parte mia c'è grande entusiasmo nel poter continuare insieme a Patrick questo percorso di crescita che lo ha già visto protagonista di diverse tappe di miglioramento negli ultimi anni. - spiega Alessandro Rossi - Da parte mia e dello staff c'è la massima volontà di metterlo nella condizione di continuare a progredire individualmente essendo al contempo d'aiuto alla squadra».