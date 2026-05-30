Il primo volto nuovo dell'Aquila è Alessandro Bertini

La Dolomiti Energia comunica di aver raggiunto un accordo triennale con Alessandro Bertini, guardia - ala italiana classe 2002 reduce da una positiva stagione a Pesaro.

Esterno di 195 cm per 87 kg, Bertini è un giocatore versatile e intenso, è un tiratore capace di colpire sia in situazioni di spot-up sia dal palleggio. Bertini inoltre è efficace nell’attaccare il ferro grazie a un mix di rapidità, velocità e solidità fisica. Dal punto di vista difensivo porta grande energia e pressione sulla palla, caratteristiche che lo rendono un giocatore prezioso su entrambi i lati del campo.

Nato a Brescia il 26 dicembre 2002, Bertini ha completato il proprio percorso giovanile con la Germani Brescia. Nella stagione 2020-2021 si è allenato stabilmente con la prima squadra guidata da coach Vincenzo Esposito, facendo anche il proprio esordio in Supercoppa Italiana nella sfida contro Cantù. La sua prima esperienza in una squadra senior arriva a 19 anni con la maglia della Cestistica San Severo in Serie A2, dove inizia a collezionare minuti ed esperienza nel basket professionistico.

Nella stagione successiva scende in Serie B Nazionale con Bernareggio, mostrando subito le proprie qualità e chiudendo l’annata a 14 punti e 5,7 rimbalzi di media, numeri che gli valgono il ritorno in A2. Dal 2023 al 2025 veste la maglia di Orzinuovi, compiendo importanti progressi nel corso delle due stagioni e migliorando sensibilmente le proprie percentuali al tiro.

Bertini arriva a Trento dopo un’annata molto positiva a Pesaro, squadra che ha sfiorato il primo posto in campionato. In stagione ha contribuito con 10,1 punti di media, tirando con il 57% da due punti, il 41% da tre e l’81% ai tiri liberi. Importante anche il suo contributo nei playoff nella serie contro Rimini, dove in Gara 3 ha realizzato 20 punti con 3 rimbalzi e 2 assist.

«Siamo certi che il profilo di Alessandro rappresenti un incastro valido rispetto agli obiettivi del club per la prossima stagione. - ha affermato Alessandro Rossi - Il percorso di Alessandro è stato di costante crescita in questi anni e siamo certi che abbraccerà questa sfida con grandi motivazioni».