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A2 femminile

Licia Schwienbacher si ritira dal basket di alto livello

Il Basket Club Bolzano saluta con affetto Licia Schwienbacher, che ha deciso di lasciare il basket giocato di alto livello, chiudendo un percorso sportivo lungo e ricco di esperienze.
Figlia d’arte, ha iniziato a giocare da piccola nella sua città con l’AS e il Charly Merano, proseguendo poi la sua crescita a Bolzano nelle giovanili del BCB, dove con le compagne della sua annata, 1995, ha raggiunto anche le fasi Nazionali under 17 e ha debuttato giovanissima in serie A2 a 16 anni. Esperienze importanti, per lei, anche fuori regione tra Bologna e Faenza, promozione in A1, fino a rientrare nella stagione 2023/24 al BCB, questa volta in A2 da senior dove negli ultimi anni ha vestito la maglia di capitana.

fonte Basket Club Bolzano
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Classifica

A2 femminile: Girone B
SquadraPG
Halley Matelica3824
Ecodent Alpo3624
Alperia Bolzano3224
E-Work Faenza2924
Passalacqua Ragusa2824
PF Umbertide2624
Golfobasket Alcamo2424
Futurosa iVision2024
Velcofin Vicenza2024
Cus Cagliari2024
Solmec Rhodigium1824
Monyego Ancona1424
Martina Treviso424

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli