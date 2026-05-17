Licia Schwienbacher si ritira dal basket di alto livello
Il Basket Club Bolzano saluta con affetto Licia Schwienbacher, che ha deciso di lasciare il basket giocato di alto livello, chiudendo un percorso sportivo lungo e ricco di esperienze.
Figlia d’arte, ha iniziato a giocare da piccola nella sua città con l’AS e il Charly Merano, proseguendo poi la sua crescita a Bolzano nelle giovanili del BCB, dove con le compagne della sua annata, 1995, ha raggiunto anche le fasi Nazionali under 17 e ha debuttato giovanissima in serie A2 a 16 anni. Esperienze importanti, per lei, anche fuori regione tra Bologna e Faenza, promozione in A1, fino a rientrare nella stagione 2023/24 al BCB, questa volta in A2 da senior dove negli ultimi anni ha vestito la maglia di capitana.
fonte Basket Club Bolzano