Il Valle di Cavedine è la prima finalista

In una prova a senso unico, il Valle di Cavedine si riprende nel migliore dei modi da gara 2, piegando già dall’inizio la resistenza del Paganella Lavis, volando così in finale.

Partenza a razzo per gli uomini di coach Speziali, lo shock per gli ospiti è subito pesante e caratterizzerà anche il resto del match, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 28-12, le ultime tre triple dei Q1, griffate Chiarani, Gasperi e Appolloni si fanno notare. Ritmo meno pesante nel Q2, ma con padroni di casa che comunque allungano ulteriormente, 43-19 a metà partita. Il rientro in campo è l’unico momento che vede un tentativo da parte degli uomini di capitan Roccabruna di rimanere in partita, le differenze non si notano in questo frangente, certamente l’unico momento equilibrato della partita, alla penultima sirena il punteggio è di 61-34. La formazione di coach Speziali gestisce nel migliore dei modi anche l’ultimo parziale, con ospiti che paiono aver somatizzato il loro destino e la partita si chiude con il definitivo 75-38, che lancia il team di Vezzano verso l’agognata finale. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Chiarani con 20 punti, seguito da Gasperi e Forti, entrambe a quota 11. Nel Paganella, nessuno in doppia cifra, Dimitrov il più prolifico con 8 punti a referto.