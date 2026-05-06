La Tecnoedil Trento vola in semifinale

In una partita da dentro o fuori per accedere in semifinale, le ragazze di Trento di coach Pedrotti rispondono alla grande portandosi a casa gara 3, volando così al prossimo turno, dopo lo spavento di gara 2.

Partono subito con aggressività le trentine che con Quaresima e Vecchini provano a dare il primo strappo portandosi sul 22-10 che fa ben sperare. Ma la reazione di Vicenza non si fa attendere, mette a segno 4 tiri dalla lunga distanza ma le padrone di casa guidate da capitan Caldonazzi allungano ulteriormente fino 39-24 alla pausa lunga. Nella terza frazione succede di tutto: Trento si fa rosicchiare punti su punti da Vicenza che con una strepitosa Chilò (11 punti nel periodo) accorcia con un parziale di 15-9, arrivando anche al -6 dalle trentine, chiudendo il periodo sul 48-39. Gli ultimi 10 minuti sono stati gestiti perfettamente da Trento, piazza un parziale di 8 a 0 toccando anche il +17 e portandosi a casa un match importantissimo chiuso con il punteggio di 65-52, che manda le ragazze di Pedrotti in semifinale, cosa già successa al Charly Merano. Partita dominata dalle trentine, massimo vantaggio di +17, mai sotto. A livello personale, da registrare le prove di Anastasia Vecchini con 16, forse la miglior Sara Caldonazzi a quota 14 e a seguire Manuela Rech a 9.