Gli "orsi" sorprendono il Villazzano in gara 1

Prezioso quanto inaspettato successo nel derby della collina est di Trento, con i Blue Bear B che sorprendono la favorita Villazzano, andando a vincere in gara 1 sul campo dei nero-rosa maculati.

Il primo parziale è in perfetto stile derby, tutto nel segno dell’equilibrio, nessuno vuole sbilanciarsi, ma gli attacchi sono pericolosi da ambo i lati, si va alla prima pausa sul 16 pari. Gli uomini di coach Pizzinini provano a prendere in mano la situazione nel corso del Q2, si portano in vantaggio, tanto da arrivare a metà partita sul punteggio di 31-28. Deleterio e determinante il Q3 nel bilancio generale del match, ospiti che piazzano i giusti colpi, Villazzano che pare affaticata e senza idee per arginare la verve offensiva degli “orsi”, tanto che si giunge alla mezz’ora di gioco sul punteggio di 36-48, Crea e Maino Federico particolarmente pericolosi in questo parziale. Ultimo parziale con le due formazioni che tornano in equilibrio, giocando punto a punto, cosa che alla lunga favorisce l’esito più che positivo a favore dei Blue Bear B, che chiudono con il punteggio definitivo di 52-65, si prospetta una gara-2 davvero interessante. A livello individuale, nel Villazzano in doppia cifra Martemucci a quota 24, ben distanziati Barbieri e Passerini entrambe con 6. Nella formazione guidata in campo da capitan Da Cunto, Crea a quota 9, Maino Mattia con 8 punti a referto, ma gran gioco di squadra in generale.

Gara 2

Lun 11/05/2026 21:30

BLUE BEAR BIRRAZZANO - PALL. VILLAZZANO

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale gara 3

Gio 21/05/2026 21:00

PALL. VILLAZZANO - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Palestra PASCOLI - Via Znojmo 24 - TRENTO