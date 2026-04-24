Verso la sfida fra Virtus Altogarda e Creazzo

Compito non dei più facili quello della Virtus Altogarda, che dovrà affrontare Creazzo, seconda forza stagionale e con il dente avvelenato per la collezione di piazzamenti, seconda in questo e nel precedente campionato.

Virtus Altogarda

La Virtus Altogarda, non ha raggiunto i playoff tanto facilmente, ma faticando ben oltre le speranze iniziali, quando puntava quantomeno ad un piazzamento tranquillo senza tanti patemi d’animo, visto l’ottimo piazzamento in semifinale nella scorsa stagione. Settima in virtù degli scontri diretti la formazione guidata da Di Salvatore all’esordio in Trentino, ma per come si erano messe le cose verso metà campionato, possiamo dire che è andata più che bene, restare fuori dalla parte nobile era una delle ipotesi che si poteva verificare. Settimo attacco stagionale, media di 75.3, mentre il reparto difensivo risulta essere l’undicesimo stagionale, 78.2 canestri di media subiti. 9 vittorie e 15 sconfitte stagionali, abbastanza forte in casa con 6 vittorie e altrettante sconfitte. Fuori casa il punto debole, solo 3 vittorie contro le 9 sconfitte. I momenti migliori in casa contro Legnago e Nuovo Argine, e fuori casa contro i Bear Isola. La sconfitta contro l’XXL di Pescantina in casa, uno dei momenti peggiori della stagione, ma anche la beffa per un punto sul campo dell’ultima in classifica Buster Verona poteva costare cara agli uomini di coach Di Salvatore. Tanti gli uomini da tenere sott’occhio nella rosa rivana, sicuramente i due più pericolosi sono Lavezzari e Potrich, ma non possiamo non citare Martinatti, Madella e Zanella, con quest’ultimo assente per vari turni per via di un infortunio importante, come successo anche al neo acquisto Dallaserra. Virtus colpita anche da qualche abbandono in piena stagione e anche qualche esodato lungo il percorso, di fatto oltre a Molo e Broggio, durante la stagione si è perso traccia dei giovani Pederzolli e Folgheraiter.

Creazzo

Creazzo, giunta seconda in regular season, nella scorsa stagione arrivò in finale, perdendo contro la Tecnisan Rovereto di Fumagalli, sicuramente il dente avvelenato contro le formazioni trentine lo ha. Bilancio di 19 vittorie e 5 sconfitte, sui legni di casa 10-2, mentre lontano da casa, 9 vittorie e 3 sole sconfitte. Quinto attacco stagionale con media di 75.8, per contro i vicentini possiedono la prima difesa del campionato, soltanto 64.1 punti subiti per match. Una serie negativa con due sconfitte di seguito, ma al tempo stesso anche un filotto di ben 6 vittorie. Il momento più difficile in stagione, la sconfitta in casa per mano della Virtus Isola della Scala, sconfitta difficilmente digeribile, per contro nel momento migliore ha sconfitto sul parquet amico il Basket Est Veronese, vincitrice della regola season. Allenata di coach Bortoli, ha in Forner, Antonijevic, Spasov e i fratelli De Cao i suoi uomini più pericolosi.

Il confronto

Il doppio confronto stagionale è impari, con la formazione vicentina che ha dominato in entrambe i confronti, 95-60 a Creazzo, confermando quanto di buono fatto anche in quel di Riva de Garda, dove finì con il pesante 68-88. Confronti diretti, slancio verso la fine del campionato, fanno propendere le possibilità di passaggio in semifinale per Creazzo, che ha l’80% di possibilità, contro il 20% a favore dei trentini. Nulla è impossibile, ma la strada è sicuramente in salita per la formazione rivana.

Gara 1

Dom 26/04/2026 ore 17:30

BASKET CREAZZO - VIRTUS BK ALTO GARDA

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 18:30

VIRTUS BK ALTO GARDA - BASKET CREAZZO

Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA - (TRENTO)

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

BASKET CREAZZO -VIRTUS BK ALTO GARDA

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)