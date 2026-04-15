Toto Forray si blinda all'Aquila per un'altra stagione

La Dolomiti Energia Trentino è orgogliosa di annunciare il rinnovo contrattuale di Toto Forray. Il capitano bianconero continuerà il suo viaggio con l’Aquila fino al 30 giugno 2027, proseguendo una storia che va ben oltre il parquet.

Arrivato a Trento nel febbraio 2011, Toto ha accompagnato e incarnato ogni passo della crescita del club: dalla Serie B1 alla promozione in A2, passando per la Coppa Italia conquistata nel 2013 a Forlì. Dalla stagione successiva è diventato capitano, diventando il punto di riferimento di un gruppo che avrebbe poi scritto pagine indelebili, come la storica promozione in Serie A.

Negli anni, Forray è stato protagonista dei momenti più importanti della storia bianconera: due finali scudetto, una semifinale e un quarto di finale di EuroCup, fino alla Coppa Italia vinta nella scorsa stagione a Torino, sollevata proprio da lui.

A breve raggiungerà le 700 presenze con la maglia dell’Aquila, un traguardo che racconta meglio di ogni parola il suo legame con questi colori. Il 14 gennaio 2025 ha inoltre scritto un’altra pagina di storia, diventando il giocatore con più presenze di sempre in EuroCup: oggi guida la classifica all-time con 159 partite.

Per Trento e per i suoi tifosi, Toto Forray non è semplicemente un capitano: è un punto fermo, una presenza costante, un esempio di cosa significhi costruire qualcosa nel tempo con dedizione e senso di appartenenza.

«Sono molto contento di questo rinnovo. - racconta - Mi sento bene e, parlando con la società, abbiamo capito subito di essere sulla stessa lunghezza d’onda. È stato naturale trovare un accordo e sono grato per la fiducia che mi è stata dimostrata. Come sempre, cercherò di ripagarla nel miglior modo possibile, dando tutto per questa maglia. La prossima sarà la mia sedicesima stagione in bianconero: sono numeri che mi rendono davvero orgoglioso. Nel corso degli anni ho sempre cercato di dare il mio contributo alla crescita della squadra, dentro e fuori dal campo, e continuerò a farlo anche in futuro. Il mio obiettivo resta lo stesso: farmi trovare sempre pronto, essere a disposizione dei compagni e mettere la squadra davanti a tutto».