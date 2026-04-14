Ufficializzati gli abbinamenti playoff-playout
La Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il comitato regionale veneto, ha ufficializzato in giornata gli abbinamenti per la seconda fase del campionato.
La Tecnisan Rovereto, giunta terza al termine della regular season, dovrà affrontare nei quarti di finale playoff il Jolly Caltana di Santa Maria di Sala, che nell’ultimo turno ha sconfitto ed escluso i Piani Bolzano dalla corsa per un piazzamento di prestigio. La formazione che vince per prima due partite, si qualifica alle semifinali.
Gara 1
Sab 18/04/2026 ore 20:45
TECNISAN Rovereto - JOLLY BASKET
PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO
Gara 2
Mer 22/04/2026 ore 21:00
JOLLY BASKET - TECNISAN Rovereto
PALAGRATICOLATO - Via Cavour, 14 - SANTA MARIA DI SALA - (VENEZIA)
Eventuale Gara 3
Sab 25/04/2026 20:45
TECNISAN Rovereto -JOLLY BASKET
PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO
Nei playout, i Piani Bolzano, giunti decimi, dovranno affrontare nel primo turno la storica formazione padovana dell’Unione Padova, retrocessa dalla serie B Interregionale dove militava nella stagione 2024/25. I padovani, al termine di questa stagione, sono giunti tredicesima in classifica. La formazione che ottiene per prima due vittorie, si salva e otterrà il diritto sportivo per la stagione 2026/27.
Gara 1
Dom 19/04/2026 18:00
BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova
PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO
Gara 2
Dom 26/04/2026 18:00
GUERRIERO Padova - BASKET PIANI BOLZANO
Palazzetto 'S. Domenico Savio' - Via Cardan, 12 - Zona Mortise - PADOVA
Eventuale Gara 3
Gio 30/04/2026 20:45
BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova
PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO