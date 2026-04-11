Per la Dolomiti Energia altre sfida playoff a Tortona

Scontato il turno di riposo, la Dolomiti Energia è pronta ad affrontare il rush finale del campionato LBA Unipol. Nella ventiseiesima giornata domenica a partire dalle ore 18 è attesa da una partita molto impegnativa sul canpo di una squadra di grande spessore come la Bertram Derthona Tortona. In palio ci sono punti pesanti in chiave playoff, dato che i piemontesi otrebbero anche conquistare aritmeticamente la qualificazione alla post season in caso di vittoria.

L’Aquila arriva alla sfida dopo il bellissimo successo conquistato al PalaTaliercio lo scorso 29 marzo, una partita indirizzata fin dai primi minuti, con i bianconeri capaci di prendere subito il controllo senza più farsi rimontare dalla Reyer. In precedenza, erano arrivate tre sconfitte consecutive contro Brescia, Sassari e Trieste. Tortona, invece, è reduce da due sconfitte di fila sui campi di Treviso (91-86) e Varese (97-87), ma prima aveva infilato quattro vittorie consecutive, superando Trieste, Sassari, Cremona e Cantù.

La classifica vede la Bertram Derthona al quinto posto con 14 vittorie e 9 sconfitte, a +4 su Trieste (sesta) e a -6 dalla coppia formata da Milano e Venezia. I piemontesi possono qualificarsi ai playoff vincendo oppure anche in caso di sconfitta, qualora perdessero contemporaneamente Varese, Udine e Cremona. I bianconeri occupano invece l’ottava posizione con 10 vittorie, a pari merito con Varese (avanti negli scontri diretti 2-0) e con Cremona (che ha però una partita in più). Trento si trova inoltre a due punti da Reggio Emilia, settima, e a quattro da Trieste, sesta. Per la gara contro Tortona, i bianconeri saranno al completo.

Dal punto di vista statistico, in LBA la Dolomiti Energia Trentino rappresenta il quarto miglior attacco del campionato con 86 punti di media a partita, tirando con il 55,1% da due punti, il 32,9% da tre e il 78,1% ai tiri liberi, distribuendo in media 15,3 assist a gara. A rimbalzo, l’Aquila è la sesta miglior squadra del torneo con 36,7 palloni catturati di media (24,5 difensivi e 12,2 offensivi), risultando anche la quarta miglior formazione a rimbalzo offensivo. In difesa concede 84,8 punti di media agli avversari, limitandoli al 53,4% da due punti e al 35,3% dall’arco.

Gli avversari

Tortona è una delle poche squadre che, come l’Aquila, non ha cambiato il roster dall’inizio della stagione, costruendo una grande chimica di squadra grazie all’ottimo lavoro di coach Mario Fioretti. Fioretti è alla sua prima esperienza da capo allenatore e per sei stagioni ha lavorato anche con Massimo Cancellieri all’Olimpia Milano.

Nel roster piemontese ci sono diversi volti noti alla Dolomiti Energia Trentino: sono infatti tre gli ex aquilotti. Andrea Pecchia ha vestito la maglia bianconera nella scorsa stagione, contribuendo alla conquista della Coppa Italia e al positivo percorso in campionato ed EuroCup, chiudendo con 48 presenze, 4,7 punti, 4,2 rimbalzi e 1,2 assist di media.

Paul Biligha ha giocato a Trento nella stagione 2023-2024, aiutando la squadra a raggiungere i playoff di LBA e la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia: per lui 53 presenze con 10,1 punti e 3,1 rimbalzi di media.

Prentiss Hubb, compagno di squadra di Biligha nella stessa stagione, è stato protagonista con i suoi canestri e assist, chiudendo con 47 presenze, 11,2 punti e 5,2 assist di media.

Nel reparto esterni Tortona può contare su grande talento: oltre a Hubb, in un ottimo momento di forma, ci sono Christian Vital, miglior realizzatore della squadra con 19 punti di media, Erza Manjon e Tommaso Baldasso, tiratore di grande livello.

Nel reparto ali spiccano giocatori con caratteristiche diverse e complementari: Jonas Riismaa e Artūrs Strautiņš garantiscono pericolosità dall’arco, Andrea Pecchia porta intelligenza cestistica e solidità difensiva, mentre Justin Gorham aggiunge fisicità — nella scorsa stagione proprio contro Trento fece registrare il suo career high da 35 punti. Completa il reparto Brekkott Chapman, ala fisica e molto efficace nel tiro da tre, con il 47,4%.

Sotto canestro Tortona schiera due lunghi complementari: il polacco Dominik Olejniczak, molto fisico e ottimo rimbalzista — terzo in LBA per rimbalzi e secondo per carambole offensive — che viaggia a 10,7 punti di media con il 66,9% da due e 7,7 rimbalzi; e Paul Biligha, lungo più tecnico e esperto, capace di colpire con costanza dalla media distanza.

Dal punto di vista statistico, Tortona vanta il terzo miglior attacco del campionato con 87,4 punti di media a partita, tirando con il 54,8% da due punti, il 34,5% da tre e il 77% ai tiri liberi, distribuendo 18,1 assist a gara. A rimbalzo controlla 36,6 palloni di media (24,7 difensivi e 11,9 offensivi). In difesa concede 85,8 punti di media, limitando gli avversari al 55,6% da due e al 34,6% dall’arco.

Il cammino della Betram Tortona