Verso il derby di Bolzano

Uno dei quarti di finale che potrebbe essere fra i più equilibrati è quello che vedrà contrapposte le due formazioni bolzanine, entrambe appartenenti alla galassia Europa Bolzano, che si ritrovano per accaparrarsi un posto in semifinale.

Europa Bolzano

L’Europa Bolzano, prima squadra della città altoatesina in questa categoria, per la prima volta ha partecipato al campionato di DR2, essendo retrocessa la scorsa stagione come ultima dalla DR1. La formazione di coach Santangelo, rimasto tenacemente a dare il suo apporto alla formazione, nonostante il cambio di categoria, ha collezionato 13 vittorie e sette sconfitte. I “vichinghi”, hanno collezionato la seconda serie positiva più lunga della stagione, ben 8 vittorie di seguito, seconda soltanto al record di 20 del Maia Merano. Per contro i “vichinghi” hanno, ad inizio stagione, collezionato anche una serie negativa di cinque sconfitte. Quinto reparto offensivo stagionale con 66.6 punti partita, stessa posizione anche in difesa, con 62.2 punti subiti. Apolloni e Fantini i due marcatori più pericolosi nella formazione bolzanina, ma non dobbiamo dimenticare l’ala forte Lukanovic e Previdi. Da non sottovalutare l’apporto dato dal centro Alessio Basile, rientrato in campo nonostante le sue 40 primavere, ma il suo rientro ha contribuito molto a dare carattere a questa giovanissima squadra, formazione infarcita dai tanti under 19 che hanno ben figurato in campo.

Alto Adige-Sudtirol

Ironia della sorte, l’Europa Bolzano deve affrontare ai playoff proprio i “cugini” societari dell’Alto Adige-Sudtirol, formazione neopromossa che ha mostrato a tutti quanto si è meritata il salto di categoria e anche le capacità di ben figurare in questa stagione, dando anche filo da torcere alla corazzata Maia Merano nel duello di ritorno, vinto dai meranesi soltanto ai supplementari. La formazione di coach Ferretti ha giocato una gran stagione, spegnendosi un pò nel finale, dove ha inanellato quattro sconfitte di seguito, dove fece scalpore quella contro il Cus Trento fuori casa. Sesto reparto offensivo della stagione, con media di 62.6 a partita, mentre possiede la terza difesa del campionato, dietro Maia e Pergine, 58.3 punti per match subiti. Il suo giocatore più pericoloso è Cestaro, pericoloso nei tiri da fuori arco. Da ricordare Pizzo, particolarmente efficace dalla lunetta, oltre a Morghen e Antonelli, quest’ultimo entrato in classifica fra i primi dieci nei tiri da tre. A guidare in campo la neopromossa, capitan Barbolini, che la scorsa stagione portò al successo finale e alla successiva promozione la seconda formazione di Bolzano del “mondo Europa”.

Il confronto

Tre i confronti diretti fra le due formazioni che fanno capo alla stessa società, una in Coppa e due in regular season. Una vittoria per parte in campionato, con l’Europa che ha sconfitto i “cugini” con il punteggio di 60-57, ma con questi che avevano invece vinto all’andata per 70-48. Non si può non ricordare l’incontro in Coppa, quando l’Europa spezzo il lungo record di vittorie dell’Alto Adige, che durava da 491 giorni, partita vinta agli overtime per 72-63. Visto quanto accaduto durante la stagione, viene da dare ad entrambe le formazioni le stesse chance di passaggio del turno, ovvero del 50% ciascuna.

Quarto di finale 4

Gara 1

Sab 11/04/2026 20:30

EUROPA BOLZANO - ALTO ADIGE SUEDTIROL

SC. MEDIA ADA NEGRI - Viale Druso 289/f - BOLZANO

Gara 2

Mar 21/04/2026 20:30

ALTO ADIGE SUEDTIROL - EUROPA BOLZANO

SC. MEDIA ADA NEGRI - Viale Druso 289/f - BOLZANO

Eventuale gara 3

Sab 25/04/2026 20:30

EUROPA BOLZANO - ALTO ADIGE SUEDTIROL

SC. MEDIA ADA NEGRI - Viale Druso 289/f - BOLZANO