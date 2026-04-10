Per i Piani Bolzano è d’obbligo vincere

Ultimo atto della regular season. Se Rovereto è relativamente tranquilla, i Piani Bolzano non lo sono di certo, costretti a vincere fuori casa nella sfida più importante della stagione.

Chiusura della stagione regolare che sulla carta è fra le più facili per la Tecnisan Rovereto, che affronterà la penultima in classifica, la Pallacanestro Mestrino della provincia di Padova. Mestrino non è ancora certa di evitare la retrocessione diretta, questo fattore potrebbe essere il vero rischio all’orizzonte per gli uomini di coach Fumagalli. La diretta rivale del Mestrino, lo Junior Leoncino, affronterà Marostica, alla quale vincere o perdere non farà molta differenza. A dire il vero anche ai roveretani non dovrebbe cambiare molto in caso di sconfitta, se non il fatto di scendere eventualmente di una posizione in classifica, dalla terza alla quarta piazza. Vincere incede vorrebbe dire terzo posto assicurato per Rovereto. Roveretani che non schiereranno in campo Czumbel, Massei e Medina Bouza. All’andata Rovereto si impose con il punteggio di 81-55.

DOMENICA, 12 APRILE 2026 ore 18:00

PALL.MESTRINO (4-25) - TECNISAN JBR ROVERETO (22-7)

Nel posticipo del lunedì sera, andrà in scena la partita giù importante della stagione per i Piani Bolzano di coach Massai, che affronteranno il Jolly Caltana, a Santa Maria di Sala nell’entroterra veneziano. Ai bolzanini potrebbe non bastare la vittoria per accedere ai playoff, gli intrecci sono molti e si rischia di farsi scappare anche il nono posto. Certo l’eventuale vittoria aiuterebbe molto, ma se perdesse anche il The Team di Riese Pio X, sarebbe un gran bell’aiuto. All’andata, vinsero i bolzanini con il punteggio di 62-58. Il giocare a bocce già ferme sugli altri campi, potrebbe essere un piccolo vantaggio, certo sarà importantissimo vincere comunque.

LUNEDI', 13 APRILE 2026 ore 21:00

JOLLY BASKET (15-14) - BASKET PIANI BOLZANO (14-15)

La classifica

Panoramica dell’ultimo turno