La sfida fra Tecnoedil Trento e Vicenza

La sfida fra la Tecnoedil Trento e il Vicenza può sembrare fra le più banali vista la classifica, ma se andiamo a vedere il confronto diretto, non sembra per nulla un confronto con l'esito già prestabilito.

Tecnoedil Trento

La formazione trentina guidata da coach Omar Pedrotti, da qualche anno saldamente sulla panchina della formazione che gioca in quel di Ravina, è giunta seconda al termine della regular season, 42 punti a differenza dei 26 quando nel 2024/25 giunse quinta in classifica al termine delle stagione regolare. Un bel bilancio in questa tornata, fatto di 21 vittorie e soltanto 5 sconfitte. In casa un vero fortino, 12 vittorie e una sola sconfitta, contro la capolista e promossa in serie B, Leobasket Lonigo. In trasferta, 9 vittorie contro 4 sconfitte. Una sola breve striscia di due sconfitte di seguito, ma due strisce positive con 5 vittorie per volta. Nessun vero momento complicato in tutta la stagione, salvo forse proprio la trasferta a Vicenza, mentre ha saputo amministrare al meglio il rapporto con le inseguitrici, specie con il Run & Jump Horus Padova, battuta all'andata e al ritorno, sfida che le è valso poi il secondo posto in classifica. Secondo attacco stagionale per le trentine, 65.1 punti partita, mentre la difesa è giunta settima, 54.1 punti subiti di media. Sicuramente a livello individuale le trentine hanno pagato pegno per l'infortunio di Arianna Nicolini, che ha potuto giocare soltanto in due occasioni in questa stagione. Le giocatrici più rappresentative in questa stagione, sono state Alice Sartori, sempre fra le marcatrici più pericolose, Victoria Pierich, Manuela Rech e la capitana Sara Caldonazzi, storica presenza del club trentino.

Vicenza

La formazione di Vicenza, giunta nona in campionato, grazie anche al successo all’ultima giornata contro il Cittadella, è una neopromossa e che ha ben figurato in questa stagione, pur partendo tra varie difficoltà e stentando nel trovare la via della vittoria all'esordio. Dodicesimo attacco stagionale con media di 51.3 punti partita, mentre la difesa è andata molto meglio, la quinta stagionale, 53.7 punti subiti a partita. 11 vittorie e 15 sconfitte in campionato, il bilancio casalingo è di 6 vittorie e 7 sconfitte, in trasferta 5 successi e 8 referti negativi. Una serie positiva di ben 4 vittorie di seguito, ma l’inizio stagione non è stato dei migliori, esordio nella serie con ben 6 sconfitte di fila, che hanno fatto temere il peggio allo staff vicentino. I due momenti migliori della stagione, sicuramente la vittoria casalinga contro la Tecnoedil Trento e quella in trasferta a Padova contro il Run & Jump. Vicenza per contro ha pagato pegno, sia in casa che fuori contro Spinea, ultima in classifica e retrocessa in Promozione. Le giocatrici più rappresentative guidate da coach Gianfreda sono sicuramente Chiara Chilò guardia, oltre a Treasure Aghedo, Veronica Gasparotto e Maddalena Toffano.

Il confronto

Nel confronto diretto, il bilancio è di uno pari, con una vittoria per parte. Se in quel di Ravina le trentine hanno vinto per 61-52, a Vicenza hanno prevalso le ragazze di coach Gianfreda, con il punteggio di 68-60. La maggior compattezza e il percorso delle trentine fanno propendere i pronostici verso la formazione di coach Pedrotti, ma la sconfitta in quel di Vicenza deve far riflettere, quindi le possibilità sono del 65% per Trento, contro quelle del 35% a favore delle vicentine.

Gara 1

Dom 26/04/2026 ore 18:00

TECNOEDIL Trento - A.S. VICENZA

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 18:00

A.S. VICENZA TECNOEDIL Trento

PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 - VICENZA

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

TECNOEDIL Trento A.S. VICENZA M

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO