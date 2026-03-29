Alperia Bolzano corsara ad Ancona, terzo posto consolidato

Nella penultima giornata del girone di ritorno, il Basket Club Bolzano consolida il terzo posto in classifica. A farne le spese è Ancona, battuta a domicilio, per 53-69, che dopo Treviso diventa così la seconda squadra del girone a retrocedere direttamente in Serie B senza passare dai playout.

Le bolzanine sono partite con un approccio ordinato, ma sono state le padrone di casa a imporre inizialmente il ritmo della gara, riuscendo a chiudere il primo quarto avanti di tre lunghezze. Un vantaggio che si è rivelato effimero, dato che già nel secondo periodo il Basket Club Bolzano ha preso il controllo del match, senza più lasciarlo. Ancona ha provato a reagire con determinazione, consapevole dell’importanza della posta in palio, ma il parziale di 9-24 nel secondo quarto ha spezzato definitivamente l’equilibrio, creando un divario che le marchigiane non sono più riuscite a colmare.

Il BCB può così festeggiare una vittoria fondamentale, restando in attesa del risultato di Umbertide, unica squadra ancora in grado di insidiarne il terzo posto.

«Le ragazze sono state molto brave. - ha affermato Massimo Romano - Questa poteva sembrare una partita semplice, ma in realtà non lo era affatto: Ancona si giocava la permanenza in categoria, almeno attraverso i playout. Noi avevamo bisogno di questa vittoria per difendere il terzo posto, in vista dell’ultima gara della stagione regolare contro Treviso. Oggi mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento difensivo: siamo state aggressive, attente e ordinate. È un segnale importante sia per la partita di venerdì sia in ottica playoff».

Il tabellino

Mooneygo Basket Girls - Alperia Basket Club Bolzano 53-69 (18-15, 27-39, 42-54, 53-69)

MOONEYGO BASKET GIRLS: Pierdicca* 2 (0/0, 0/0), Mbaye* 12 (6/8 da 2), Dell'Olio 4 (2/4 da 2), Fiorotto* 9 (3/6, 0/1), Bremaud* 11 (3/9, 1/4), Nardoni* 15 (6/12, 1/2), Cotellessa, Milani, Troiano NE, Torelli NE. Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 20/45 - Tiri da 3: 2/9 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 37 10+27 (Fiorotto 16) - Assist: 8 (Fiorotto 3) - Palle Recuperate: 3 (Bremaud 2) - Palle Perse: 19 (Pierdicca 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 12 (2/6, 2/2), Schwienbacher* 12 (4/7, 0/1), Malintoppi 13 (4/9, 1/3), Egwoh Alessia* 7 (2/9, 1/1), Tau* 1 (0/1 da 2), Gualtieri 2 (1/3, 0/1), Koleva* 20 (4/6, 4/5), Bonato, Zaman, Toffolo F. 2 (1/5 da 2), Kob. Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 18/46 - Tiri da 3: 8/13 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 30 7+23 (Egwoh Alessia 8) - Assist: 12 (Cecili 3) - Palle Recuperate: 14 (Schwienbacher 4) - Palle Perse: 11 (Cecili 2)

Arbitri: Faro S., Coda M.