Il mese di marzo per Piani Bolzano e Rovereto

Mese sicuramente interessante quello di marzo per le due formazioni regionali impegnate nel campionato di serie C, contrassegnato da alti e bassi e dove la situazione accessi ai playoff non si è per nulla districata a due giornate dal termine.

La Tecnisan Rovereto, con due sconfitte, ma soprattutto le due ultime vittorie che hanno spezzato il break negativo durato ben quattro turni, non ha perso posizioni, era terza e rimane nella stessa. Si sono invece allontanate le prime due, ora in fuga e a quanto pare irraggiungibili. La formazione di coach Fumagalli, dovrebbe piazzarsi a fine regular season, tra la terza e la quinta posizione male che vada, obiettivo oltre le aspettative iniziali per la neopromossa formazione trentina. Non ancora chiaro chi sarà l’avversaria dei roveretani nei playoff, presto per dirlo, ma facilmente una tra Concordia Schio e Virtus Murano. Fa riflettere che nei due ultimi turni, nessuna squadra si sia aggiunta alle cinque già qualificate ai playoff, dove dal sesto posto in giù, è ancora tutto da decidere. Ricordiamo che la formazione roveretana ha staccato il biglietto per i playoff, ancora nel mese di febbraio.

Il bilancio per i Piani Bolzano è stato sicuramente positivo, tre vittorie e una sola sconfitta nel mese di marzo, ma la situazione in classifica non è migliorata di molto per gli uomini di coach Massai, non di certo per colpa loro, ma per il troppo attivismo delle concorrenti. Il traffico attorno all’ottava posizione è notevole, classifica brevissima e quasi sicuramente conteranno gli scontri diretti per determinare il tutto. La cosa positiva è che cinque squadre sono uscite dai giochi playoff e dovranno ora organizzarsi per i playout. Sei invece le formazioni in lotta per gli ultimi tre posti liberi e per la nona piazza, che vuol dire salvezza diretta, cosa a questo punto da non sottovalutare. Concordia Schio e Virtus Murano le favorite, Albignasego la più attardata. Se ne saprà forse qualcosa in più nel turno infrasettimanale che precede la pausa pasquale, penultima giornata della regular season.

La classifica in Serie C