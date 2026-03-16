Il derby è del Charly Merano che vola ai playoff
Il Charly Merano, nel derby di ritorno nel nono turno, si aggiudica la disputa soltanto nel finale contro la Tecnoedil Trento, staccando al tempo stesso il biglietto per i playoff con un buon anticipo rispetto alla scorsa stagione, quando arrivò nella dodicesima giornata.
Partita di cartello della giornata, con derby regionale fra terza e seconda in classifica. Pronti via e Schwienbacher piazza subito un canestro da 3 punti dopo pochi secondi, ma Caldonazzi ben coadiuvata da Sartori e Pierich indirizzano la sfida in favore di Trento portandosi in vantaggio. Pistore e Schwienbacher colpiscono ancora dalla lunga distanza, ma Trento reagisce con Dellai e Margonar chiudendo la prima frazione sul 18-22. Secondo periodo di gioco a forte trazione offensiva per il Trento di coach Pedrotti, che trascinata da una Sartori particolarmente ispirata, allunga sul 28-43 alla pausa.
Nella terza frazione Merano entra con tutto un altro approccio alla partita. Compatta in difesa e prolifica in attacco, riduce il gap portandosi sul 52-58 a fine della terza sirena grazie ad un canestro allo scadere della solita Schwienbacher. Ultimi 10 minuti di battaglia tra le 2 squadre in campo, Merano concede solo 8 punti alle trentine che commettono qualche ingenuità difensiva di troppo e permettono alle padrone di casa di Merano di Travaglini di chiudere la sfida in vantaggio sul punteggio di 70-66 e di portarsi a casa meritatamente i 2 punti in classifica, oltre a staccare matematicamente il pass per i playoff. Trento che spreca la vittoria, dopo essere stata in vantaggio di 18 lunghezze, contro le sole 4 nel finale delle meranesi. A titolo personale, nel Charly Merano, Diana Schwienbacher a segno con 28 punti, da notare che ha giocato per tutti i 40’ di gioco. La segue la sempre combattiva Arianna Pistore con 12, pure Franceska Hasa a segno con gli stessi punti. Fra le trentine, Alice Sartori a segno con 19 punti, bene Victoria Pierich con 13.