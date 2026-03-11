I playoff di EuroCup della Dolomiti Energia al via al Taliercio

Mercoledì sera al Taliercio dalle ore 20 si scriverà il quarantesimo capitolo della classica tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia. Per questo storico confronto ci sarà una cornice d’eccezione, ovvero l’ottavo di finale di BKT EuroCup. La squadra vincente affronterà il Besiktas a Istanbul la settimana successiva.

I bianconeri dopo la sosta per la Coppa Italia hanno disputato due partite. La prima a Castelfranco Veneto, in uno scrimmage contro la Nutribullet Treviso, vinto 95-103 grazie a un ottimo finale in cui l’Aquila ha recuperato 13 punti di svantaggio, trascinata da Battle e Airhienbuwa. La seconda è stata la sfida di LBA Unipol contro il Banco di Sardegna Sassari alla BTS Arena, dove si sono imposti gli ospiti dopo un overtime con il punteggio finale di 96-99.

L’Umana Reyer Venezia si era qualificata alla Coppa Italia, uscendo però al primo turno contro Derthona Tortona con il punteggio di 87-95. Nel weekend gli orogranata hanno invece conquistato una vittoria sul campo di Treviso al termine di una partita al cardiopalmo, chiusa 90-91, grazie alle ottime prestazioni di Jordan Parks (21 punti e 6 rimbalzi) e RJ Cole (16 punti, 5 assist, 3 rimbalzi e 5 palle recuperate).

I playoffs di EuroCup prevedono ottavi di finale e quarti di finale in gara secca, mentre semifinali e finale si giocheranno al meglio delle tre partite.

Nell’ultima partita di EuroCup la Dolomiti Energia Trentino ha superato ratiopharm Ulm per 76-68, chiudendo una regular season di altissimo livello con 11 successi in 18 gare. I bianconeri tornano così agli ottavi di finale della competizione a distanza di dieci anni dall’ultima volta.

In quell’occasione il format prevedeva gare di andata e ritorno: l’Aquila superò Zaragoza, perdendo la prima sfida in Spagna per 85-83 e imponendosi poi al PalaTrento con il punteggio di 79-65. Nei quarti di finale la Dolomiti Energia Trentino eliminò Milano vincendo entrambe le partite: 83-73 a Trento e 79-92 al Forum, con un Dominique Sutton vicino alla tripla doppia grazie a 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Il sogno europeo si fermò in semifinale, dove i bianconeri vinsero in Francia contro Strasburgo per 68-74, prima di cedere in casa per 78-86.

Per la sfida contro l’Umana Reyer Venezia i bianconeri saranno al completo.

Dal punto di vista statistico, in EuroCup la Dolomiti Energia Trentino segna 83,2 punti di media a partita, tirando con il 52,8% da due punti, il 31,4% da tre e il 77,8% ai tiri liberi, distribuendo 15,5 assist a gara. A rimbalzo l’Aquila cattura 36,1 rimbalzi di media (24,2 difensivi e 11,9 offensivi). In difesa concede 84,6 punti agli avversari, limitandoli al 52,8% da due e al 34,7% dall’arco.

Gli avversari

L’Umana Reyer Venezia è una squadra di grandissimo talento ed esperienza, stabilmente nelle prime posizioni della LBA Unipol. A dirigere l’orchestra c’è Neven Spahija, coach classe 1962 alla guida della Reyer dal febbraio 2023, con una lunghissima esperienza sia in Europa sia in NBA, dove ha ricoperto il ruolo di assistant coach a Memphis e Atlanta. Il suo palmarès è ricchissimo: ha vinto l’EuroCup nel 2010 con Valencia, il campionato spagnolo con il Baskonia, quello turco con il Fenerbahçe e due titoli israeliani con il Maccabi Tel Aviv, oltre a molti altri trofei. Nello staff orogranata c’è anche Lele Molin, che ha fatto parte dell’Aquila Basket dal 2017 al 2023 ed è stato head coach subentrando nella stagione 2020-21, guidando poi la squadra anche nelle annate 2021-2022 e 2022-2023.

In cabina di regia Venezia presenta talento ed esperienza. Ky Bowman, dopo due stagioni a Treviso, si è trasferito alla Reyer: l’ex Golden State Warriors è un realizzatore di alto livello, capace di creare anche per i compagni ed estremamente aggressivo in difesa. RJ Cole, arrivato dal Rytas Vilnius, sta disputando una stagione di grande impatto con 12,9 punti e 4,4 assist di media, tirando con percentuali molto elevate. C’è poi Denzel Valentine: dopo sei stagioni in NBA tra Chicago Bulls, Utah Jazz e Cleveland Cavaliers ha giocato a Milano e la scorsa stagione a Trieste. È un tiratore pericolosissimo, capace di colpire da molto lontano e in diverse situazioni. Il reparto degli handler si completa con due italiani di grande esperienza: Leonardo Candi, arrivato dal Derthona Basket, e Giovanni De Nicolao, reduce dall’annata a Napoli Basketball con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2023.

Le ali della Reyer garantiscono fisicità e pericolosità dall’arco. Jordan Parks è un atleta esplosivo: arrivato in Italia nel 2018 a Capo d’Orlando, ha giocato anche a Treviso e Napoli prima di approdare a Venezia nel 2022. È un giocatore dotato di tante soluzioni offensive, dal tiro da tre all’attacco del ferro. Carl Wheatle, ala britannica di formazione italiana, è un ottimo difensore e un giocatore estremamente intelligente. Stefan Nikolić, arrivato in estate dopo l’ottima stagione a Cremona, aggiunge tiro e solidità alle rotazioni. Le due ali forti sono Kyle Wiltjer, alla sua terza stagione in laguna: tiratore micidiale, capace di sfruttare fisicità e post basso contro i mismatch; e il bolzanino Alessandro Lever, che completa il reparto con duttilità tattica e pericolosità perimetrale.

Sotto canestro Venezia può contare su Chris Horton, lungo ex Trapani: grande atleta, rimbalzista di livello e presenza costante nel pitturato. Amedeo Tessitori, infine, è un centro molto fisico, capace anche di colpire dalla distanza e di garantire solidità sotto i tabelloni.

Dal punto di vista statistico, Venezia in EuroCup produce 89,2 punti a partita, tirando con il 55,1% da due, il 34,6% dall’arco e il 73% ai tiri liberi, distribuendo 20,6 assist di media. La formazione lagunare cattura 37,8 rimbalzi a gara (27,7 difensivi e 10,2 offensivi). Sul piano difensivo concede 86,2 punti di media, limitando gli avversari al 49,8% da due e al 34,4% da tre.

