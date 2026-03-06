Trento per blindare, Merano cerca il pass playoff

Turno domenicale per entrambe le formazioni regionali nell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di serie C femminile, con Trento e Merano a caccia di certezze, con le prime già qualificate ai playoff.

La Tecnoedil Trento di coach Omar Pedrotti, saldamente al secondo posto, dopo essersi tolta di dosso la pratica Horus Padova, che le è valsa la seconda piazza in solitaria, cerca punti e consolidamento della posizione contro il Basket Spinea, che non naviga certo bene in classifica e che all’andata aveva battuto in Veneto con il punteggio di 64-68. Serve un risultato più sonoro, per far crescere ulteriormente il morale e per ribadire il ruolo da seconda della classe.

DOMENICA, 08 MARZO 2026 ore 18:00

TECNOEDIL TRENTO (16-4) - BASKET SPINEA (4-16)

Turno che potrebbe essere insidioso ma non di certo impossibile quello del Charly Merano di coach Travaglini, in trasferta contro il PFM 2016 a Mestre, già sconfitto all’andata per 67-45. Meranesi non ancora matematicamente ai playoff, ma il pass potrebbe già arrivare in questo turno, a patto di portare a casa i due punti in palio e vedere cosa succede sugli altri campi di gioco, specie alle formazioni che navigano attorno alla decima posizione.

DOMENICA, 08 MARZO 2026 ore 18:30

PALL. FEMM. MESTRE 2016 (9-11) - CHARLY BASKET (13-7)

