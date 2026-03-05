Maia irraggiungibile, ma cresce molto l'Europa

Chiusura della settima di ritorno giocata parzialmente in quanto la sfida Night Owls-Blue Bear aveva anticipato addirittura il turno precedente. In un calendario spezzatino che in questo caso ha mischiato sesta e settima di ritorno, una sola certezza, l’imbattibilità del Maia Merano.

Pergine che prosegue nella corsa, vincendo sul campo dei Red Fox a Mori. Parte subito bene la formazione guidata da Vigolo, avanti per 14-33 al termine del primo parziale. Meno pesante il bilancio del Q2, ma con ospiti perginesi che continuano a guadagnare ulteriore terreno, portandosi sul 25-53 a metà della partita. Il rientro in campo vede un parziale interessante, tante occasioni per parte, ma regna comunque l’equilibrio nei 10’ di gioco, 41-69. Pergine cede un po' nel finale di partita, il buon vantaggio iniziale ha forse illuso ma al tempo stesso "salvato" e alla fine la partita si chiude con il punteggio di 67-83, con padroni di casa capaci di recuperare ben 12 lunghezze in soli dieci minuti. Fra la “volpi rosse” di coach Tranquillini, Fabris a quota 17 e l’onnipresente Schwachtje con 16. Perginesi che vedono un quartetto in doppia cifra, Zhyrov con 17, Mancinelli a quota 14, Piva a 12 e Ndaw Saliou con 11.

Prosegue l’inarrestabile rincorsa dell’Europa Bolzano, che colleziona un nuovo successo, fermando i “cugini” dell’Alto Adige-Sudtirol, affermandosi nel terzo derby stagionale fra campionato e Coppa, vincendo il confronto diretto per 2-1. Buona la partenza per gli uomini di coach Santangelo, che imprimono un buon ritmo, chiudendo il parziale sul punteggio di 19-13. La risposta degli uomini di coach Ferretti non tarda ad arrivare, infatti nel Q2 l'Alto Adige gioca da padrona e supera i cugini, andando alla pausa lunga sul punteggio di 26-29. "Vichinghi" che riprendono in mano il match nel terzo parziale, dove i suoi uomini più efficaci fanno la differenza, tanto che alla mezz'ora di gioco, il team di Santangelo si porta sul 44-39. Ultimo parziale dove gli ospiti provano a ricucire, riuscendoci solo in parte, così il match si chiude con il punteggio di 60-57 per la storica formazione bolzanina. Fra i "vichinghi", Apolloni e Lukanovic entrambe a quota 13, Fantini con 12 e Previdi a 11. Nelle fila della neopromossa Alto Adige-Sudtirol, in doppia cifra Pizzo con 14 punti e Morghen a quota 10.

Primo successo nella storia della Pallacanestro Bolzano in una partita ufficiale, infatti gli uomini guidati da capitan Pavani, sconfiggono il Cus Trento, complicandogli di molto la strada per la caccia all’ottavo posto. Partono bene i bolzanini, avanti per 19-14 al termine del primo parziale. Q2 che vede gli uomini di coach Magno prendere in mano la situazione, avviene il sorpasso e a metà partita il punteggio è di 34-39. Il terzo parziale è nel segno dell’equilibrio, i padroni di casa non impongono il ritmo, gli ospiti universitari non riescono a chiudere il match, 43-47 alla mezz’ora di gioco. Decisivo l’ultimo parziale, bolzanini trascinati dal duo Porfido-Ginestous che incidono nella difesa avversaria, il Cus si disunisce e alla fine deve cedere ai bolzanini, che per la prima volta gioiscono nella loro brevissima storia, imponendosi con il punteggio di 65-63. Bolzano trascinata dal veterano Porfido, a segno con 19 punti, seguito a ruota dal colossole Ginestous a quota 18. Nel Cus, in doppia cifra Scribanis, Cita e Martelli, per non scontentare nessuno tutti e tre a quota 13.

Inarrestabile il Maia Merano di coach Zampedri, che dopo aver passato indenne il mese di febbraio con la maledizione che vedeva le imbattute cedere, inanella la ventunesima vittoria di seguito fra campionato e Coppa, sconfiggendo il Bressanone sui legni di casa. La partenza è delle più convincenti che avrebbe demoralizzato chiunque, 29-4. Il Q2 è meno ritmato, ma Merano continua a far male alla difesa brissinese, a metà partita il tabellone va in pausa anche lui sul 50-16. Il terzo parziale vede però una bella ed encomiabile reazione brissinese, infatti gli uomini di capitan Vignudelli non si lasciano sopraffare dal notevole gap e giocano le proprie chance, riducendo almeno un po' lo svantaggio, 72-44. Ultimo quarto con padroni di casa nuovamente a guidare le danze, il vantaggio è incolmabile e la partita si va a chiudere sul definitivo 88-56. Russo primo marcatore meranese, per lui 18 punti, lo segue stranamente Giacomo Lorenzi con 15, dovendo accontentarsi del secondo posto. Chiude in doppia cifra Claps con 12. In maglia celeste, Lazzarotto con 17, Irali e Freguja entrambe a quota 11.