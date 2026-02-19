La Tecnoedil Trento nel recupero batte la diretta concorrente
Non si ferma più la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, che nel recupero della settima giornata del girone d’andata, vince contro la diretta concorrente Horus Padova Run & Jump, salendo così al secondo posto in solitaria.
I primi 10 minuti sono giocati alla pari, le ospiti dell’Horus Padova partono subito forte mettendo in difficoltà la difesa non sempre attenta di Trento, ma Sartori tiene a galla le sue con canestri importanti andando a chiudere la prima frazione sul 14-16 in favore di Padova. Nel secondo periodo le padrone di casa di Trento prendono il largo, attaccando con efficacia il canestro, allungando nel punteggio fino al 37-30 della pausa lunga.
Nella terza frazione è Padova a partire subito forte, rimontando fino al -1, ma Trento è brava a ricompattarsi in difesa e restare in vantaggio sul 51-48 al suono della terza e penultima sirena. L'ultima frazione Trento gioca bene in difesa concedendo solo un canestro dal campo ma purtroppo mandando più volte le avversarie in lunetta, ma Sartori e Rech guidano le compagne ad una vittoria importantissima ai danni di una diretta concorrente, che vale il secondo posto in solitaria, 65-58 il finale di quella che forse rimarrà una delle partite più importanti della stagione regolare. A livello personale, partita da incorniciar per Alice Sartori con 23 punti, Nathalie Saumer sfiora la doppia cifra, 9 punti a referto per lei.