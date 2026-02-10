La Dolomiti Energia chiude la prima fase di Eurocup contro Ulm

La Dolomiti Energia Trentino vuole chiudere nel migliore dei modi la propria ottima regular season nel girone B dell'Eurocup. Martedì sera a partire dalle ore 20 alla BTS Arena sfiderà il ratiopharm Ulm, un match decisivo anche in ottica griglia playoff di BKT EuroCup. I bianconeri, infatti, possono ancora chiudere la fase a gironi dal quarto al sesto posto, a seconda dei risultati dell’ultima giornata.

Il ratiopharm Ulm si presenta alla BTS Arena dopo due sconfitte consecutive in EuroCup contro Bourg-en-Bresse e Budućnost Podgorica, ma attraversa un ottimo periodo in Bundesliga: nelle ultime settimane ha infatti superato il Bayern Monaco in trasferta (62-79) e, nell’ultimo turno, ha battuto con autorità i Gladiators Trier con un netto 97-67. Ulm è già matematicamente settima nel Gruppo B di EuroCup.

In BKT EuroCup i bianconeri hanno vinto sette delle ultime dieci partite, con tre successi nelle ultime quattro uscite. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta sul campo dei Niners Chemnitz, in una gara resa particolarmente complessa dalle difficoltà offensive: uno dei pochi a trovare continuità realizzativa è stato DJ Steward, autore di 26 punti.

L’impiego di DeVante’ Jones verrà valutato nelle ore precedenti alla palla a due a causa di un problema al tibiale posteriore della gamba sinistra, rimediato nel corso della sfida contro la Virtus Bologna e che lo ha costretto a saltare le partite contro Chemnitz e Varese.

Dal punto di vista statistico, in EuroCup la Dolomiti Energia Trentino produce 83,6 punti a partita, tirando con il 52,5% da due, il 31,5% dall’arco e il 79,1% ai tiri liberi, distribuendo 14,5 assist di media. L’Aquila cattura 35,5 rimbalzi a gara (23,8 difensivi e 11,7 offensivi). Sul piano difensivo concede 85,6 punti di media, limitando gli avversari al 53,9% da due e al 35,1% da tre.

Gli avversari

Ulm, proprio come i bianconeri, dopo l’ottima stagione scorsa ha rinnovato in maniera profonda il proprio roster, salutando diversi giocatori approdati in EuroLeague e accompagnando Ben Saraf e Noah Essengue fino al Draft NBA. La continuità, però, è rimasta in panchina: il coach americano Ty Harrelson è stato confermato e continua a proporre un basket ad alto ritmo, fondato su un gioco corale che rende la formazione tedesca estremamente pericolosa.

In cabina di regia Ulm può contare su Weidemann, alla sua seconda stagione nel club: è un grande difensore, sta tirando con ottime percentuali dall’arco ed è molto efficace anche in penetrazione. Al suo fianco c’è Mark Smith, creatore di gioco di primo livello che conosce bene la Bundesliga grazie all’ottima annata vissuta a Göttingen nella stagione 2022-23. Il reparto esterni è ricco di tiratori: il danese Tobias Jensen, classe 2004 alla sua quarta stagione a Ulm; Thomas Klepeisz, da sei anni una colonna del club; e i giovani Joel Cwik, Namori Omog e Teo Milicic, che completano le rotazioni sul perimetro.

Tra le ali spicca Christopher Ledlum, realizzatore di altissimo livello che sta viaggiando a 18,6 punti e 7 rimbalzi di media. In stagione è arrivato anche Justin Simon, che ha esordito in maglia arancione proprio nel match contro Trento e sta producendo 8,4 punti, 4,2 rimbalzi e 1,8 assist a partita. Accanto a loro figurano il giovane italiano Diego Garavaglia (classe 2007), cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e reduce dal bronzo europeo U18 conquistato insieme a Patrick Hassan dopo l’argento mondiale U17 dell’anno precedente, Alec Anigbata (2004), Mohamed Diakite (2007), atleta di grande fisicità, e Meissa Faye.

Il reparto lunghi è composto da giocatori capaci di aprire il campo: Malik Osborne, lungo fisico che sta tirando con il 45% da tre, Christian Sengfelder, a 10,4 punti di media con il 40% dall’arco, e il giovane Endurance Aiyamenkhue.

Dal punto di vista statistico, Ulm produce 82,5 punti a partita, tirando con il 52,8% da due, il 35,4% dall’arco e il 74,8% ai tiri liberi, distribuendo 17,1 assist di media. La formazione tedesca cattura 32,9 rimbalzi a gara (21,7 difensivi e 11,2 offensivi). Sul piano difensivo concede 90,9 punti di media, limitando gli avversari al 59,4% da due e al 38,1% da tre.

