Il Villazzano chiude il girone Nord

Settima ed ultima giornata del girone Nord, dove il destino ha voluto la partita di cartello, che anche in questa occasione è stata vinta dalla capolista Villazzano, che si aggiudica il primo posto nel girone Nord.

Girone Nord

Ultima partita della prima fase per il Paganella Lavis, che con autorevolezza si impone ai danni della “sorpresa” Rotaliana, in un match dominato dai padroni di casa per tutti i 40’ di gioco. Parte bene la formazione guidata da Roccabruna, subito avanti e che chiude sul punteggio di 16-11. Il Q2 è schiacciante da parte degli “squali”, infatti questi vanno in fuga, portandosi sul 36-20 a metà della disputa sportiva. Nulla da fare anche dopo la pausa lunga per gli uomini guidati da coach Anfora, gli avversari sono irraggiungibili, alla mezz’ora di gioco si portano sul 54-30. Ritmo che non abbandona i padroni di casa nemmeno nell’ultima frazione di gioco, il divario si accentua e nel finale si assesta sul definitivo 73-42. Fra gli "squali", brilla la prova di Bosetti, a segno con 21 punti, seguito da Pisoni a quota 11. Fra gli ospiti, Selber e Tizi, entrambe a quota 14. Paganella che grazie anche a questa vittoria, si aggiudica il terzo posto nel giorone.

Nella parte bassa della classifica del girone, il fanalino di coda Europa Bolzano impegna per metà partita il Val di Fiemme, ma alla lunga la formazione di Melini ha la meglio sui bolzanini. Primo parziale con padroni di casa che ingranano la quarta, subito 16-9 dopo il primo parziale. Il Val di Fiemme si sblocca nel Q2, ma la resistenza dei padroni di casa è notevole, 29-24 a metà della partita. E’ dopo l’intervallo lungo che gli ospiti fiemmesi mettono in atto le giuste precauzioni, tanto che alla mezz’ora si trovano avanti, 34-42. Il quarto parziale serve solo per assestare il colpo e il finale è di 39-54 per il Val di Fiemme. Gran prova del bolzanino De Castro, a segno con 24 punti, seguito da Zanon ben lontano a quota 6. Nel Val di Fiemme, in doppia cifra soltanto Dallasega con 16, seguono i compagni Boninsegna e Gianchetta entrambi con 8.

La capolista Villazzano, nel match forse più delicato della prima fase, è più forte degli avversari ma anche dell’assenza del suo coach Pizzinini, lontano per motivi personali. A farne le spese la seconda forza del campionato, quei Blue Bear di coach Cesconi che devono accontentarsi della piazza di rincalzo. Primo parziale tiratissimo, le due formazioni controbattono ad ogni mossa avversaria, i padroni di casa in maglia nero-rosa mimetica chiudono avanti per 16-15, provvidenziale le tripla nel finale di Barbieri. Meno ritmato il Q2, ma sempre in equilibrio, “orsi” ben intenzionati a mettere in discussione l’altrui leadership, a metà partita il punteggio è di 30-27. Pare che ci sia un tentativo di svolta nel terzo parziale, con padroni di casa che allungano, in modo da tentare di chiudere la disputa, alla mezz’ora di gioco si portano sul 46-40. Pericoloso ritorno di fiamma degli ospiti, mai domi, che tentano il colpo di mano, impongono il ritmo e i giocatori del Villazzano sono costretti a contenere le velleità altrui, i due liberi finali di Valla e Tessari salvano la situazione. Fra le fila del Villazzano, in doppia cifra Tessari a quota 14 e Varneri con 10. Fra gli ospiti, Poli a quota 21 migliore in campo nel match, lo seguono Maino e Salvetta, entrambe a quota 8.

Finita la prima fase, ora Villazzano, Blue Bear, Paganella Lavis e la sorpresa Rotaliana, sono ammesse alla seconda fase, quella che determinerà la vincitrice della categoria, aspettando le quattro provenienti dal girone Sud, che si chiuderà a giorni.

La classifica finale del girone Nord