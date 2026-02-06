Destini incrociati nella quinta di ritorno

Quinto round del girone di ritorno, dove i destini della due formazioni regionali si incrociano, ad entrambe servirebbe un favore da parte dell'altra compagine.

La domenica, nel tardo pomeriggio, la Tecnisan Rovereto affronterà il The Team di Riese, già battuto all'andata con il punteggio di 79-45. La formazione veneta è a ridosso della zona playoff, una delle più temibili concorrenti dei Piani Bolzano, ai quali farebbe piacere una eventuale vittoria roveretana, terrebbe a distanza la rivale. Di buono c'è che Fumagalli pare che ritroverà Czumbel rientrante dall'infortunio. In caso di vittoria, per i roveretani, si aprirebbero le porte playoff, manca davvero pochissimo, a quel punto il biglietto potrebbe già arrivare a metà febbraio.

DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

THE TEAM 2.0 (8-10)- TECNISAN JBR ROVERETO (16-3)

Più complicata la sfida dei Piani Bolzano sui legni di casa, infatti troverà sulla sua strada la Cestistica Verona, squadra che insidia da vicino quella roveretana stando stabilmente al quarto posto. Un'eventuale vittoria bolzanina, sarebbe presa più che entusiasticamente dalla società con sede in via Tartarotti nel centro della Città della Quercia. Partita non semplice, Verona è forte, all'andata strapazzò i bolzanini con il punteggio di 91-67. Al di là del risultato di questo turno, ai bolzanini servono le sconfitte di Schio e Murano perché non scappino, ma soprattutto di Riese e Jolly Caltana, il tutto per blindare l'ottavo posto.

DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (9-10) - CESTISTICA VERONA (15-4)

