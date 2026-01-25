I Piani Bolzano non steccano contro l'ultima

Successo prezioso dei Piani Bolzano nel posticipo domenicale della terza di ritorno, che sconfiggendo il King Service Mestrino, ultima in classifica, guadagna due punti preziosissimi in vista dell’agognato ottavo posto.

Dieng dalla lunetta apre la serata per gli uomini di coach Massai, ma poi gli ospiti si fanno da subito pericolosi portandosi sull’1-8. Nuovamente Dieng dalla lunetta spezza il break avversario. Mazzei e poi la tripla di D’Alessandro per trovare la quadra sul 10-13. Vittorio Triggiani e Carretta firmano il sorpasso a 5” dal termine, 14-13. Salvo l’inizio favorevole, poi le cose girano male per gli ospiti, subito D’Alessandro e poi le due triple di Gabrielli, 22-17. Mazzei mette sale sulle ferite avversarie, allunga con una tripla. Si rifà vivo Dieng, poi le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 32-23.

Vittorio Triggiani risponde con una tripla alle velleità iniziali dei veneti, poi c’è Mazzei per il vantaggio in doppia cifra, 37-26. Con due triple in successione gli ospiti si fanno pericolosi, Massai costretto al timeout. Rimonta degli ospiti che si fanno pericolosi e il terzo parziale si chiude sul punteggio di 44-41. Ultimo parziale aperto con due triple di Mokoi e una di D’Alessandro, ottima reazione bolzanina, 53-44. Ospiti che si portano a -5, poi per fortuna Dieng risponde al meglio. Tobia Triggiani griffa il 59-50. Più tardi sempre lui piazza due canestri e Dieng fa chiedere il timeout al coach avversario sul 66-55 a poco più di 2 minuti dal termine. Il breve ma inefficace recupero avversario non mette in discussione la vittoria preziosa dei Piani Bolzano, che chiudono la disputa del 70-62. Vittoria più che meritata e che rilancia le ambizioni bolzanine. Quattro gli uomini in doppia cifra, Tobia Triggiani e Dieng entrambe a quota 11, Mokoi e D’Alessandro li seguono a brevissima distanza, 10 a testa. Seconda vittoria di seguito per la formazione altoatesina.