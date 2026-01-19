L’accoppiata Charly Merano e Tecnoedil Trento inarrestabile

Ottima ripartenza dopo il giro di boa per le due formazioni regionali, infatti entrambe colgono due belle vittorie, confermando le proprie ottime posizioni in classifica.

Vittoria ineccepibile quella del Charly Merano di Maurizio Travaglini, ai danni del malcapitato Spinea, che non si schioda dai quartieri bassi della classifica. Aprono Travaglia, Kob e Pistore, uno 0-7 che costringe il coach veneto a tentare da subito delle contromisure. Qualcosa si muove, ma la tripla della “guerriera” Pistore segna il vantaggio del +10, il primo quarto va in archivio sul 9-22. E’ il momento di Camilla Travaglia, due bei canestri, poi con un libero segna il +20, che rimarrà sino alla pausa lunga, 20-40. Desiree Cassini e Pistore in apertura per piegare le gambe alle avversarie. Il canestro di Martina Di Blasi chiude il terzo parziale, 31-60, si capisce chiaramente l’esito del match, le ragazze venete non sono un pericolo reale. Francesca Hasa firma il +30, ormai tutte vogliono la fine del match, ma il Charly non concede nulla e arriva al temine della disputa, vincendo, forse meglio dire dominando, con il punteggio di 37-75, toccando per un attimo anche il vantaggio di +41. Solita prova di forza per Arianna Pistore, 15 punti, la seguono a breve distanza Camilla Travaglia e Rosa Kob entrambe con 14, chiude Martina Bonato con 12. A differenza del turno scorso, in questo match, l’apporto della panchina è stato importante, 20 punti dei 75 totali messi a segno.

Nella prima partita del girone di ritorno si sfidano le padrone di casa della Tecnoedil Trento e il Pallacanestro Motta, scontro d’alta classifica tra le 2 squadre, separate soltanto da 4 punti. L'inizio di partita vede Trento portarsi avanti sul 4-0, salvo poi subire un parziale di 0-8 che obbliga coach Pedrotti ad un time out. La frazione è comunque favorevole, Saumer e Sartori riportano avanti le padrone di casa fino al 17-15.

Nel secondo periodo la situazione è ancora alla pari, con le due squadre che mettono in campo tanto agonismo chiudendo sul 33-30 in favore di Trento.

Nel terzo periodo Motta si porta anche in vantaggio, ma Trento è brava a non disunirsi e riportarsi avanti fino al 50-42 della penultima sirena.

Nell'ultimo periodo Trento allunga ancora, grazie ad un parziale di 8-0 tocca anche il +21, e chiude la sfida con il punteggio definitivo di 68-53 e si porta in seconda posizione in solitaria. A livello individuale, Alice Sartori con 14 punti, Manuela Rech con 13 e Teona Pop Stojanova a quota 10. La veterana Lia Margonar sfiora la doppia cifra con 9.