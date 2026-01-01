Lo straordinario 2025 della Tecnisan Rovereto

Si chiude un'annata strepitosa per la Tecnisan Rovereto del coach Fumagalli, contrassegnata dalla promozione dalla DR1 alla serie C, ma anche da un gran numero di vittorie che hanno contraddistinto l'annata.

Annata da ricordare quella del 2025 per la Tecnisan Rovereto allenata dal demiurgo Silvano Fumagalli, contrassegnata da tanti successi e soddisfazioni raccolte durante i dodici mesi appena passati. Volendo fare i conti precisi, fra DR1 e la recente Serie C, la formazione roveretana ha patito soltanto 5 sconfitte totali nell'anno solare, 3 in DR1 e 2 in C. Due le sconfitte in DR1 in regular season, in casa contro i vicentini del Nuovo Argine e a Riva del Garda nel derby contro la Virtus Altogarda, vinta dalla formazione allora allenata da coach Betta con il punteggio di 75-64, fra l'altro il peggiore risultato roveretano nel 2025. Quella contro il Nuovo Argine è stata anche l'unica sconfitta casalinga per la formazione roveretana, finì con il punteggio di 55-57. Anche nei playoff per la promozione in Serie C, andò quasi tutto liscio, 6 vittorie e una sola sconfitta, sempre per mano del Nuovo Argine di Vicenza, questa volta fuori casa, che costrinse Rovereto ad allungare la serie in gara 3.

L'ottimo trend positivo per il JBR Rovereto, è proseguito anche in serie C, dove la formazione del "Mago-Fuma", è uscita sconfitta soltanto due volte in 15 incontri, sempre lontano da casa, contro la Vigor Conegliano per 83-75 e più di misura contro il Basket Salzano, quando vinsero i veneti di corto muso per 65-64. Attualmente Rovereto è seconda in classifica, a parimerito con Salzano. Ovviamente non vi è ancora la certezza matematica dell'accesso ai playoff, serviranno almeno alcuni turni nel 2026 per chiarire la situazione in classifica, ma gli attuali punti roveretani, in passato hanno permesso a qualche formazione di accedervi. Statisticamente una soglia di tranquillità è quella dei 32 punti, 6 in più di quelli sinora incamerati dalla formazione di coach Fumagalli.

Se a questi successi, poi vogliamo aggiungere la storica promozione dalla DR2 alla DR1 e la vittoria in campionato per l’Under 17, oltre alla di poco mancata promozione in serie C femminile, sarà sicuramente un anno da ricordare per lo staff della formazione presieduta da Enrico Bettini.

La classifica in Serie C

la classifica in DR1

Il quadro dei playoff in DR1