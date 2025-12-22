Broggio e Molo lasciano la Virtus

Duro colpo per la Virtus Altogarda che perde due giocatori di livello in un momento complicato della stagione.

Da qualche settimana si rincorrevano le voci riguardo ad una possibile separazione tra Mirko Broggio e la squadra, alimentate dal fatto che non fosse più fra i convocati da diverse partite. La conferma di queste voci è poi arrivata in questi giorni, dunque la parentesi di Broggio con la maglia della Virtus si conclude con sole 3 partite giocate e pochi minuti a disposizione. Il giocatore era reduce dall’annata vincente con la Tecnisan Rovereto ed è arrivato alla Virtus quest’estate come unico colpo che portava esperienza alla squadra.

Nelle ultime ore, però, un’altra notizia si è fatta largo: Tommaso Molo ha a sua volta deciso di lasciare Riva del Garda. Lo scorso anno si era rivelato un ingranaggio fondamentale nelle rotazioni di coach Betta, specialmente nella seconda fase della stagione. In questi primi mesi di campionato, invece, non si è mai visto il “Molotov” che tutti erano stati abituati ad apprezzare.

Pare che per tutti e due la motivazione del divorzio consista nel rapporto problematico con il nuovo capo allenatore Marco Di Salvatore, arrivato in estate prendendo il posto di coach Betta.

Dunque, piove sul bagnato in casa Virtus. La vittoria manca ormai da 1 mese, la squadra è stabilmente nella parte bassa della classifica e nelle ultime partite ha giocato con soli 6 giocatori senior. Sia Molo che Broggio hanno alle spalle diversi anni di DR1/Serie D e sono conosciuti in regione per il loro mortifero tiro da 3 punti. Sebbene fossero stati scarsamente utilizzati da coach Di Salvatore, di certo avrebbero potuto far comodo, soprattutto in questo momento della stagione.