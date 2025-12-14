Alperia Bolzano scatenata, battuta anche Ancona

La corsa dell’Alperia Bolzano prosegue senza soste. Le biancorosse superano con autorità anche Ancona e, a due giornate dal termine del girone di andata, continuano il serrato testa a testa con Ragusa per il quarto posto, posizione che garantisce l’accesso alle Finali di Coppa Italia.

La sfida contro le marchigiane si è di fatto decisa già nei primi venti minuti: all’intervallo il punteggio recitava un eloquente 45-23, frutto di un approccio intenso e di una difesa asfissiante da parte del Basket Club Bolzano. Nel secondo tempo Ancona ha provato a rientrare in partita trascinata da Bremaud, ma senza successo, con le padrone di casa capaci di toccare fino al +32 nell’ultimo quarto.16 i punti per Licia Schwienbacher e Preslava Koleva e 13 di Alice Malintoppi, che si meriterebbe a parer nostro, un passaggio tra le migliori della sua annata. Per Ancona in doppia cifra Bremaud con 17 punti e Zanetti 11.

Per le bolzanine tanti minuti per tutte e dopo l’esordio in prima squadra di due settimane fa di Angelica Flaim (2010) e Giorgia Morabito (2011), questa volta è stato anche il turno di scendere per la prima volta sul parquet della serie A2 per Chiara Vannuccini (2010). Ulteriore conferma del lavoro del settore giovanile BCB.

Il calendario ora propone una settimana intensa: mercoledì alle 20:00 al PalaMazzali arriva Alcamo, mentre sabato le bolzanine saranno impegnate in trasferta a Treviso.

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Mooneygo Basket Girls 81-54 (23-10, 45-23, 65-43, 81-54)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 5 (0/1, 1/2), Schwienbacher* 16 (3/3, 3/3), Vannuccini, Malintoppi 13 (4/8, 1/4), Egwoh Alessia* 7 (3/4 da 2), Gualtieri 6 (2/3, 0/1), Manzotti* 8 (1/2, 2/3), Koleva* 16 (6/13, 1/2), Zaman 2 (1/1 da 2), Toffolo F. 8 (2/5, 1/2)Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 9/17 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 29 2+27 (Gualtieri 6) - Assist: 21 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 7 (Malintoppi 2) - Palle Perse: 11 (Malintoppi 3)

MOONEYGO BASKET GIRLS: Pierdicca* 4 (2/6 da 2), Mbaye 3 (1/4, 0/1), Dell'Olio 2 (1/1 da 2), Fiorotto* 8 (3/9, 0/1), Pelizzari* 4 (2/3, 0/2), Zanetti L.* 11 (5/9, 0/1), Bremaud* 17 (5/7, 2/4), Nardoni 5 (1/4, 1/2), Cotellessa, Troiano, TorelliAllenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 20/44 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 31 7+24 (Fiorotto 11) - Assist: 14 (Fiorotto 5) - Palle Recuperate: 5 (Zanetti L. 2) - Palle Perse: 13 (Fiorotto 3)Arbitri: Gallo S., Marenna A.