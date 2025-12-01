Chi scende e chi sale a novembre

Mese particolarmente denso di partite quello di novembre per le due formazioni regionali impegnate in serie C. Se la sorpresa Rovereto ha perso fisiologicamente una posizione in classifica, i Piani Bolzano, mantengono la posizione, anche se la situazione in classifica si fa caotica alle sue spalle.

Il mese di novembre per la Tecnisan Rovereto è stato ampiamente positivo, anche se ha perso una posizione in classifica, a fine ottobre ricordiamo che era in testa, ma tutti sapevano che non sarebbe stato facile continuare con la serie positiva. In questo mese sono arrivare le prime sconfitte, patite contro due dirette concorrenti, ma al tempo stesso anche ben quattro vittorie, tra le quali la più importante, quella contro la capolista Roncaglia, fra l’altro maturata nonostante l’emergenza assenze di alcuni giocatori chiave. Una posizione persa in un mese, stando così in alto in classifica ci può stare e forse alla lunga è anche una forma di stimolo. La situazione al momento è ottima per la formazione di coach Fumagalli, se la nona posizione un mese fa era a soli 4 punti, ora è a 8, situazione molto più confortante nell’ottica di ottenere innanzitutto un piazzamento playoff all’esordio nella categoria.

Mese intenso per i Piani Bolzano, che hanno collezionato 2 vittorie e 4 sconfitte, ma mantenendo la posizione in classifica. Pesano di certo le due sconfitte casalinghe con Marostica e Schio, la prima delle due sicuramente non irresistibile in classifica, mentre la seconda è una pericolosa diretta concorrente. Per contro le vittorie contro The Team e Mirano, valgono come l’oro. Anche a livello di concorrenza per l'ottava posizione per la formazione di coach Massai, le distanze rimangono invariate, se prima c’era la diretta concorrente The Team, ora è salita in classifica il Jolly. Attenzione a quello che succede dietro però, nella parte bassa della classifica c'è vita.

Fra le formazioni venete, l balzo indietro più vistoso lo ha fatto il Team Riese con -3 posizioni, mentre il passo avanti più interessante è stato quello del Salzano, che ha scalato una posizione.

La classifica