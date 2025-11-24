Lagorai Wolves vincenti e ora in testa assieme a Creazzo

Nel posticipo domenicale dell’ottavo turno, il Lagorai Wolves non stecca fra le mura di casa, andando a vincere un’altra sfida importantissima, anche se ne viene a capo soltanto nella seconda parte del match.

Ospiti del Bear Isola che aprono le danze, tanto da portarsi subito sullo 0-5, massimo vantaggio dei veneti nel corso del match. La risposta pronta ed immediata arriva per mano di Ippedico e poi di Filippo Iobstraibizzer. Il pari arriva con un libero di Parigi, il primo vantaggio lo firma capitan Ippedico, 7-5. Ospiti veneti che riprendo in mano il match, il nuovo sorpasso trentino lo firma Zobele, 11-10. Minozzi piazza con una tripla il primo vero vantaggio consistente, poi arriva il soccorso di Di Tommaso e il parziale va in archivio sul punteggio di 16-14. Subito nuovamente Di Tommaso e la tripla di Zobele, il ritmo pare quello giusto, 21-14. Arriva la pronta risposta degli ospiti, 5 punti di Busato, ai quali risponde la tripla di Minozzi, 24-19, ritmo sicuramente maggiore rispetto a quello del primo parziale. Si riportano sotto i veneti, tanto da costringere coach Bianchi a chiamare il timeout sul 26-24, avversari che si sono portati pericolosamente sotto. Trovano addirittura il pari con due liberi, ma saranno due canestri di Iobstraibizer a far prendere ossigeno ai trentini, 30-26. Ospiti che non demordono, trovano nuovamente il pari, a quota 31 e più tardi a quota 34. Di Tommaso prima, poi la tripla di Iobstribizer nuovamente un pò di gap a favore della formazione di Civezzano, 40-36. Equilibrio in campo, si arriva a metà partita sul punteggio di 44-40, il ritmo si è alzato molto, Lagorai ha sofferto in più di un caso, ma ha retto al pericoloso rientro degli avversari.

Parigi firma il primo canestro della seconda parte del match, Ippedico dalla lunetta, poi Bellotti e Zobele mettono mano al match, 52-42, timeout doveroso per gli ospiti. Buon ritmo per i trentini che guadagnano spazio vitale, tanto da arrivare alla penultima sirena con il punteggio di 61-49. E’ una tripla di Minozzi la giusta riposta all’iniziativa degli ospiti, più tardi il missile di Iobstraibizer arricchisce il bottino dei “lupi” sul 69-55, le cose si stanno mettendo bene. Ancora tripla di Iobstraibizer, timeout d’obbligo e più tardi colpisce ancora in egual maniera, 75-58. La partita scorre verso il termine e con il canestro di Minozzi, il Lagorai tocca il massimo vantaggio, poi il canestro sul finire dei veneti fissa il punteggio sul definitivo 81-61. Sesto successo dei Lagorai Wolves, che grazie alla pausa del Nuovo Argine e alla inaspettata sconfitta del Basket Est Veronese, ora sono in testa alla classifica, ma non più in uno scomodo quartetto, ma soltanto in coppia con Creazzo. A livello personale, ottima la prova di Iobstraibizer autore di 21 punti, azionista di maggioranza del successo di domenica sera. Bene Di Tommaso con 15 punti, a seguire Minozzi con 14 e capitan Ippedico con 11, per lui tanto lavoro dietro la linea d’attacco nella costruzione del gioco complessivo.