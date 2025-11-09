basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Legabasket A

Mitrou-Long trascina Napoli al successo alla Bts Arena

Opposta a Napoli fra le mura amiche della BTS Arena, la Dolomiti Energia Trentino, priva di DeVante’ Jones, fermato precauzionalmente per il riacutizzarsi di una periostite, dà vita ad una partita equilibrata e combattuta fino alla fine, arrivando anche sul +4 a cinque minuti dalla sirena. Nel finale, però, è Mitrou-Long a fare la differenza: la guardia americana trascina i partenopei al successo per 87-93. MVP della serata proprio Mitrou-Long, autore di una prestazione straordinaria da 33 di valutazione con 24 punti (8/11 al tiro), 6 rimbalzi e 6 assist. Alla Dolomiti Energia non bastano i 23 punti di DJ Steward, il positivo rientro di Khalif Battle dopo l’infortunio (20 punti) e i 13 punti di Jakimovski.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino parte con Hassan, Steward, Jogela, Jakimovski e Mawugbe, Napoli risponde con Mitrou-Long, Bolton, Flagg, Simms e Caruso.
Caruso apre la partita con i primi due punti, poi Simms sfrutta il mismatch per il 4-0, ma Steward sblocca subito i bianconeri con una tripla. Bolton ne segna due, ma Jogela replica dall’arco per il 6-6. Una schiacciata di Caruso e un canestro di Simms riportano Napoli sul +5, poi Jakimovski segna in penetrazione dopo un’ottima circolazione di palla e Hassan pareggia con una tripla. Steward completa il sorpasso bianconero. Rientra in campo dopo un mese e mezzo di assenza Khalif Battle, che si iscrive subito al match con un elegante palleggio, arresto e tiro. Simms risponde dall’arco e Croswell riporta avanti gli ospiti, prima che El-Amin chiuda il primo quarto sul 15-20.
Jakimovski apre il secondo quarto con due liberi, ma El-Amin risponde dalla lunetta. Steward segna in penetrazione, poi Flagg schiaccia con forza. Jakimovski colpisce dall’arco, ma Mitrou-Long replica immediatamente con una gran tripla; lo stesso Jakimovski va al ferro per due punti, ma ancora Mitrou-Long risponde con la stessa moneta. Steward aggiunge due punti al tabellino, ma Simms trova il tap-in vincente, quindi Bayehe si fa valere in post basso con un’ottima giocata. Bolton segna in tap-in il canestro del 28-32. Jakimovski realizza in arresto e tiro di potenza, poi Flagg fa 2/2 in lunetta. Battle brucia la sirena con un canestro dalla media distanza, ma Bolton replica per il 32-36, e coach Cancellieri ferma il gioco con un timeout. Nel finale di tempo Jakimovski e Battle riportano l’Aquila a contatto: all’intervallo il punteggio è 39-41.
Battle apre il secondo tempo con una penetrazione vincente, ma Mitrou-Long risponde con una gran tripla in step-back. Niang realizza due liberi, poi ancora Battle colpisce dall’arco per il 46-44. Bolton risponde con la tripla dall’angolo, ma Battle in coast-to-coast riporta avanti i bianconeri. Caruso fa 2/2 in lunetta, quindi Mawugbe replica sotto canestro. Flagg segna da vicino, poi Mitrou-Long infila una tripla spettacolare sulla sirena dei 24 secondi e poco dopo allunga sul 50-56. Steward accorcia in penetrazione, ma Flagg replica con la tripla dall’angolo; Steward fa 2/2 ai liberi e porta il punteggio sul 54-59. Ancora Mitrou-Long perfetto dalla lunetta, poi Jakimovski appoggia al tabellone. Croswell segna da sotto, ma Forray trova una gran tripla frontale. Bolton riporta Napoli sul +6, ma ancora Forray colpisce dalla punta. Nel finale Simms fa 2/2 ai liberi e con il canestro di Bolton il terzo quarto si chiude sul 63-69.
Dj Steward apre il quarto con una bella penetrazione, ma Battle replica e sulla sirena segna il canestro del 70-69. Bolton va a segno in backdoor, Steward risponde dalla lunetta e Forray realizza la tripla del 75-71. El-Amin accorcia con una tripla, poi Flagg pareggia ai liberi e ancora El-Amin colpisce dall’arco per il +3. Steward trova due punti in penetrazione, ma Mitrou-Long risponde con un gran canestro dalla media e Bolton sigla il 77-82, costringendo coach Cancellieri al timeout. Jogela infiamma la Il T Quotidiano Arena con una tripla pesantissima, Steward pareggia dalla lunetta ma Simms è glaciale e firma un 4/4 ai liberi. Bayehe trova un’altra grande tripla per gli ospiti e Mitrou-Long chiude i conti con un canestro di classe: Napoli vince 87-93.

Il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - NAPOLI BASKETBALL 87-93 (15-20, 39-41; 63-69)
Dolomiti Energia Trentino: Steward 23, Jones N.E, Niang 2, Jogela 8, Forray 9, Airhienbuwa, Mawugbe 3, Aldridge, Jakimovski 13, Bayehe 6, Hassan 3, Battle 20. Coach Cancellieri.
Napoli Basketball: Flagg 10, Mitrou-Long 24, El-Amin 13, Croswell 2, Faggian, Saccoccia N.E, Gloria N.E, Treier 2, Gentile 3, Simms 16, Caruso 6, Bolton 17. Coach Magro.

fonte Aquila Basket
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,516 sec.

Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Germani Brescia127
Olidata Bologna127
Trapani Shark127
Bertram Tortona106
EA7 Milano107
Umana Venezia107
Vanoli Cremona87
Trieste66
Dolomiti Energia67
Napoli67
S.Bernardo Cantù67
UNA Hotels Reggio47
Old Wild West Udine27
Banco di Sardegna27
Nutribullet Treviso27
Openjobmetis Varese27

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli
Francesco Frenez (Night Owls Trento)