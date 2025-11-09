Mitrou-Long trascina Napoli al successo alla Bts Arena

Opposta a Napoli fra le mura amiche della BTS Arena, la Dolomiti Energia Trentino, priva di DeVante’ Jones, fermato precauzionalmente per il riacutizzarsi di una periostite, dà vita ad una partita equilibrata e combattuta fino alla fine, arrivando anche sul +4 a cinque minuti dalla sirena. Nel finale, però, è Mitrou-Long a fare la differenza: la guardia americana trascina i partenopei al successo per 87-93. MVP della serata proprio Mitrou-Long, autore di una prestazione straordinaria da 33 di valutazione con 24 punti (8/11 al tiro), 6 rimbalzi e 6 assist. Alla Dolomiti Energia non bastano i 23 punti di DJ Steward, il positivo rientro di Khalif Battle dopo l’infortunio (20 punti) e i 13 punti di Jakimovski.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino parte con Hassan, Steward, Jogela, Jakimovski e Mawugbe, Napoli risponde con Mitrou-Long, Bolton, Flagg, Simms e Caruso.

Caruso apre la partita con i primi due punti, poi Simms sfrutta il mismatch per il 4-0, ma Steward sblocca subito i bianconeri con una tripla. Bolton ne segna due, ma Jogela replica dall’arco per il 6-6. Una schiacciata di Caruso e un canestro di Simms riportano Napoli sul +5, poi Jakimovski segna in penetrazione dopo un’ottima circolazione di palla e Hassan pareggia con una tripla. Steward completa il sorpasso bianconero. Rientra in campo dopo un mese e mezzo di assenza Khalif Battle, che si iscrive subito al match con un elegante palleggio, arresto e tiro. Simms risponde dall’arco e Croswell riporta avanti gli ospiti, prima che El-Amin chiuda il primo quarto sul 15-20.

Jakimovski apre il secondo quarto con due liberi, ma El-Amin risponde dalla lunetta. Steward segna in penetrazione, poi Flagg schiaccia con forza. Jakimovski colpisce dall’arco, ma Mitrou-Long replica immediatamente con una gran tripla; lo stesso Jakimovski va al ferro per due punti, ma ancora Mitrou-Long risponde con la stessa moneta. Steward aggiunge due punti al tabellino, ma Simms trova il tap-in vincente, quindi Bayehe si fa valere in post basso con un’ottima giocata. Bolton segna in tap-in il canestro del 28-32. Jakimovski realizza in arresto e tiro di potenza, poi Flagg fa 2/2 in lunetta. Battle brucia la sirena con un canestro dalla media distanza, ma Bolton replica per il 32-36, e coach Cancellieri ferma il gioco con un timeout. Nel finale di tempo Jakimovski e Battle riportano l’Aquila a contatto: all’intervallo il punteggio è 39-41.

Battle apre il secondo tempo con una penetrazione vincente, ma Mitrou-Long risponde con una gran tripla in step-back. Niang realizza due liberi, poi ancora Battle colpisce dall’arco per il 46-44. Bolton risponde con la tripla dall’angolo, ma Battle in coast-to-coast riporta avanti i bianconeri. Caruso fa 2/2 in lunetta, quindi Mawugbe replica sotto canestro. Flagg segna da vicino, poi Mitrou-Long infila una tripla spettacolare sulla sirena dei 24 secondi e poco dopo allunga sul 50-56. Steward accorcia in penetrazione, ma Flagg replica con la tripla dall’angolo; Steward fa 2/2 ai liberi e porta il punteggio sul 54-59. Ancora Mitrou-Long perfetto dalla lunetta, poi Jakimovski appoggia al tabellone. Croswell segna da sotto, ma Forray trova una gran tripla frontale. Bolton riporta Napoli sul +6, ma ancora Forray colpisce dalla punta. Nel finale Simms fa 2/2 ai liberi e con il canestro di Bolton il terzo quarto si chiude sul 63-69.

Dj Steward apre il quarto con una bella penetrazione, ma Battle replica e sulla sirena segna il canestro del 70-69. Bolton va a segno in backdoor, Steward risponde dalla lunetta e Forray realizza la tripla del 75-71. El-Amin accorcia con una tripla, poi Flagg pareggia ai liberi e ancora El-Amin colpisce dall’arco per il +3. Steward trova due punti in penetrazione, ma Mitrou-Long risponde con un gran canestro dalla media e Bolton sigla il 77-82, costringendo coach Cancellieri al timeout. Jogela infiamma la Il T Quotidiano Arena con una tripla pesantissima, Steward pareggia dalla lunetta ma Simms è glaciale e firma un 4/4 ai liberi. Bayehe trova un’altra grande tripla per gli ospiti e Mitrou-Long chiude i conti con un canestro di classe: Napoli vince 87-93.

Il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - NAPOLI BASKETBALL 87-93 (15-20, 39-41; 63-69)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 23, Jones N.E, Niang 2, Jogela 8, Forray 9, Airhienbuwa, Mawugbe 3, Aldridge, Jakimovski 13, Bayehe 6, Hassan 3, Battle 20. Coach Cancellieri.

Napoli Basketball: Flagg 10, Mitrou-Long 24, El-Amin 13, Croswell 2, Faggian, Saccoccia N.E, Gloria N.E, Treier 2, Gentile 3, Simms 16, Caruso 6, Bolton 17. Coach Magro.