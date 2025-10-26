La Virtus acquista un nuovo motore, viene dalla “fine del mondo"

Colpo di mercato per la Virtus Altogarda, che va a cercarlo sino alla “fine del mondo” per dotarsi di un nuovo motore per la costruzione del proprio gioco.

E' argentino infatti il nuovo playmaker alla corte di coach Marco di Salvatore, e che prenderà la non facile eredità di Stevan e Margoni, si tratta di Agustin Velardo Lavezzari, play puro veloce e scattante con una gran visione di gioco, tecnica di palleggio, passaggio e tiro sopraffino. Ha già esperienza cestistica in Italia, in serie D e C con la Fortitudo Apricena e in DR1 con il Serapo Basket Gaeta, la prima in Puglia e la seconda nel Lazio. La notizia arriva poco prima della sfida in trasferta sul campo del Buster Verona, dopo che per tutta la settimana si erano susseguiti rumors e smentite, ma mai nulla di ufficiale.