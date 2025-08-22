È iniziata la stagione 2025-2026 dell'Aquila Basket
Dopo le consuete visite mediche di routine ieri i bianconeri hanno dato il via alla stagione con il primo allenamento di squadra agli ordini di coach Massimo Cancellieri. Alla “Il T Quotidiano Arena” si è vista subito grande intensità e voglia di fare da parte del gruppo.
Ancora assenti i due lunghi: Selom Mawugbe, che raggiungerà Trento domenica dopo qualche giorno extra concesso dalla società in occasione della nascita del suo primogenito Shiloh, e Jordan Bayehe, impegnato con il Camerun ad AfroBasket 2025. Non era presente nemmeno l’ultimo arrivato in casa bianconera, Khalif Battle.
Per la Dolomiti Energia Trentino si apre così un programma di circa 30 giorni di preparazione in vista della Frecciarossa Supercoppa 2025, in calendario al Forum di Assago sabato 27 e domenica 28 settembre. Dopo la prima settimana di lavoro in città, la squadra salirà in Val di Non per il tradizionale ritiro (27–30 agosto), che includerà anche la Melinda Cup contro la Vanoli Cremona in programma sabato 30 agosto alle 18:00.
Il precampionato proseguirà poi con altri sette test, tra cui l’ormai classico Memorial Brusinelli, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla BTS Arena, dove i bianconeri affronteranno Sassari e una tra Trapani e Udine.
Il roster presente al raduno:
- Play/Guardia - Toto FORRAY, ITA/ARG, 1986
- Play/Guardia – DJ STEWARD, USA, 2001
- Play/Guardia – DeVantè Gianni JONES, USA, 1998
- Play/Guardia – Patrick Mohamud Mohamed HASSAN, ITA, 2007
- Guardia – Papa Cheickh NIANG, ITA, 2008
- Guardia - Federico CATTAPAN, ITA, 2008
- Guardia/Ala - Matas JOGELA, LTU, 1998
- Ala - Andrej JAKIMOVSKI, MKD, 2001
- Ala - Theo AIRHIENBUWA, ITA, 2006
- Ala – Peyton James ALDRIDGE, USA, 1995
- Ala/Centro – Josè Alfred MEDINA BOUZA, CUB 2007
- Centro – Oumar FALL, SEN, 2007
Altri giovani della Basketball Academy aggregati:
- Guardia – Nicola Dorigotti, ITA, 2007
- Guardia – Giulio Vergnaghi, ITA, 2008
- Guardia – Tobia Triggiani, ITA, 2007
- Guardia/Ala – Vittorio Triggiani, ITA, 2008
- Ala – Antonio Barra, ITA, 2008
Lo staff:
- Head Coach - Massimo CANCELLIERI
- Assistenti - Davide DUSMET, Fabio BONGI
- Team Manager - Simone PIERICH
- Player Development – Marco CRESPI
- Video Analyst – Vasco Pais
- Video Analyst – Samuele TURRINA
- Preparatore Fisico - Matteo TOVAZZI
- Preparatore Fisico – Marcelo PINTO
- Dottore - Fabio DIANA
- Dottore – Davide RICCI
- Ortopedico – Giorgio BENIGNI
- Fisioterapisti - Giacomo BECCUCCI, Alessandro MEMMO, Giovanbattista GUIDI, Michele XAUSA
- Massaggiatore - Franco JACHEMET
- Nutrizionista – Andrea ZENI