È iniziata la stagione 2025-2026 dell'Aquila Basket

Dopo le consuete visite mediche di routine ieri i bianconeri hanno dato il via alla stagione con il primo allenamento di squadra agli ordini di coach Massimo Cancellieri. Alla “Il T Quotidiano Arena” si è vista subito grande intensità e voglia di fare da parte del gruppo.

Ancora assenti i due lunghi: Selom Mawugbe, che raggiungerà Trento domenica dopo qualche giorno extra concesso dalla società in occasione della nascita del suo primogenito Shiloh, e Jordan Bayehe, impegnato con il Camerun ad AfroBasket 2025. Non era presente nemmeno l’ultimo arrivato in casa bianconera, Khalif Battle.

Per la Dolomiti Energia Trentino si apre così un programma di circa 30 giorni di preparazione in vista della Frecciarossa Supercoppa 2025, in calendario al Forum di Assago sabato 27 e domenica 28 settembre. Dopo la prima settimana di lavoro in città, la squadra salirà in Val di Non per il tradizionale ritiro (27–30 agosto), che includerà anche la Melinda Cup contro la Vanoli Cremona in programma sabato 30 agosto alle 18:00.

Il precampionato proseguirà poi con altri sette test, tra cui l’ormai classico Memorial Brusinelli, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre alla BTS Arena, dove i bianconeri affronteranno Sassari e una tra Trapani e Udine.

Il roster presente al raduno:



Play/Guardia - Toto FORRAY, ITA/ARG, 1986

Play/Guardia – DJ STEWARD, USA, 2001

Play/Guardia – DeVantè Gianni JONES, USA, 1998

Play/Guardia – Patrick Mohamud Mohamed HASSAN, ITA, 2007

Guardia – Papa Cheickh NIANG, ITA, 2008

Guardia - Federico CATTAPAN, ITA, 2008

Guardia/Ala - Matas JOGELA, LTU, 1998

Ala - Andrej JAKIMOVSKI, MKD, 2001

Ala - Theo AIRHIENBUWA, ITA, 2006

Ala – Peyton James ALDRIDGE, USA, 1995

Ala/Centro – Josè Alfred MEDINA BOUZA, CUB 2007

Centro – Oumar FALL, SEN, 2007

Altri giovani della Basketball Academy aggregati:



Guardia – Nicola Dorigotti, ITA, 2007

Guardia – Giulio Vergnaghi, ITA, 2008

Guardia – Tobia Triggiani, ITA, 2007

Guardia/Ala – Vittorio Triggiani, ITA, 2008

Ala – Antonio Barra, ITA, 2008

Lo staff:

