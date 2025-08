L'Alperia Bolzano inizia il campionato riposando

Il Basket Club Bolzano dà ufficialmente il benvenuto alla stagione 2025-26 di Serie A2 femminile con la pubblicazione del calendario da parte della FIP. La nuova annata sportiva è ormai alle porte e il Girone B, di cui fa parte anche quest’anno, prenderà il via nel weekend del 4 e 5 ottobre.

A causa del numero dispari di squadre presenti nel girone, ogni turno vedrà una formazione osservare il proprio riposo: per il Basket Club Bolzano capiterà già alla prima giornata, motivo per cui l'esordio ufficiale è rimandato al secondo turno in casa, al PalaMazzali, contro Alpo Verona che la scorsa stagione militava nella massima serie.

La regular season si articolerà in 26 giornate complessive, con gare di andata e ritorno e due turni di riposo per ogni squadra. Il girone d’andata si concluderà nel weekend del 20 e 21 dicembre, mentre la stagione regolare terminerà il 3 aprile 2026 quando tutte le partite si svolgeranno in contemporanea.

Si tratta di un girone competitivo e con tanti chilometri da percorrere.

«La pubblicazione del calendario dà sempre la sensazione dell’inizio della nuova stagione. - commenta coach Massimo Romano - Questo campionato sarà molto equilibrato con tante squadre rinforzate. Il nostro cammino iniziale non è sicuramente dei migliori, anche se essere fermi la prima giornata non è poi così male.

Poi avremo un trittico difficilissimo, con Alpo in casa appena retrocessa dall’A1 e a seguire doppia trasferta, prima a Ragusa, candidata alla promozione, seguita da Vicenza, rivoluzionata rispetto allo scorso anno, ma molto competitiva. L’importante per noi sarà lavorare bene in tutta la preparazione e non incappare in sorprese come lo scorso anno».

Il cammino per Basket Club Bolzano