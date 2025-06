La Dolomiti Energia Trentino è campione d’Italia under 17

Una stagione straordinaria per il settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino si chiude nel modo più prestigioso: con la conquista del titolo di campione d’Italia under 17, superando Cantù per 80-69 nella finale. Dopo il secondo posto ottenuto alle Finali Nazionali Under 19 di Roma i giovani bianconeri si laureano campioni nella categoria inderiore al termine di un percorso esaltante.

A Chiusi, sede delle Finali Nazionali, i ragazzi allenati dallo staff tecnico aquilotto hanno disputato un torneo praticamente perfetto. Superata la fase a gironi con due vittorie su tre partite (unica sconfitta contro Cantù), Trento ha poi battuto Tortona nello spareggio, superato la Virtus Bologna nei quarti di finale, Ferrara in semifinale e infine Cantù in finale, in una sfida che ha sancito la definitiva consacrazione della squadra.

Nell’ultimo atto del torneo, i bianconeri sono partiti fortissimo, grazie alle giocate di Machetti, che hanno permesso alla squadra di prendere subito il comando della gara. Cantù è riuscita a rientrare fino al 38-39, ma Trento ha reagito tornando avanti di quattro lunghezze all’intervallo, per poi allungare nella ripresa fino a toccare il +17. Il punteggio finale del PalaEstra di Chiusi recita 80-69: uno scudetto meritato, frutto di un lavoro quotidiano di altissimo livello da parte di giocatori, staff e tutto il settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino. Cheickh Niang e Antonio Barra sono stati premiati nel miglior quintetto della competizione.

Un successo che conferma l’eccellenza del progetto tecnico aquilotto e la solidità di un percorso di crescita fondato su talento, programmazione e identità.