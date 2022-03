Arriva Trieste, Aquila Basket con le spalle al muro

Con sedici sconfitte nelle ultime 17 partite, i playoff di EuroCup matematicamente irraggiungibili e appena 4 punti di margine sulla zona retrocessione in Serie A, quella di domenica sera contro l’Allianz Trieste (20.45, BLM Group Arena, diretta Rai Sport HD e Discovery+) è una partita assolutamente da vincere per la Dolomiti Energia Trentino (9/13). I giuliani precedono i bianconeri in classifica di due punti, ma non stanno certo attraversando un buon momento, reduci a loro volta da sei sconfitte consecutive in campionato e ai margini della zona playoff dopo aver occupato la parte sinistra della classifica per tutta la prima parte della stagione, battendo anche l’Aquila Basket all'andata (70-69). Johnathan Williams, centro della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

Riecco Williams e Johnson

Ma, più che alle magagne della squadra di Ciani, Lele Molin pensa giustamente a quelle della sua, tanto per cominciare alla disponibilità di Johnathan Williams e Dominique Johnson, entrambi reduci da infortuni muscolari: decisiva, anche contro Trieste, potrebbe risultare in particolare la presenza dell’irrinunciabile centro ex Lakers. I due stranieri saranno quasi sicuramente in campo, pur non al 100%. “La nostra situazione non è frustrante per la posizione in classifica, ma perché veniamo da due mesi senza vittorie – ha detto coach Molin -: speriamo che i recuperi di Williams e Johnson ci permettano di presentarci pronti a tirare fuori quel qualcosa in più che ci è mancato nelle ultime uscite”. L’allenatore non ha mancato di sottolineare l’importanza dell’appuntamento di domenica sera, chiedendo a tutto l’ambiente il massimo supporto alla squadra. “La squadra sta lavorando e questo lavoro sarà ripagato, è un gruppo di ragazzi ancora vivi: ci sono criticità, ci sono difficoltà, ma vanno sostenuti. C'è bisogno di tutti, perché la nostra capacità di rigenerarci dopo ogni partita ha bisogno anche del sostegno e della spinta dello staff, del club, dei tifosi”.

Molin spiega il “caso Saunders”

Nelle more della presentazione della partita di domenica, il tecnico mestrino è tornato sul “caso Saunders”, spiegando che – dopo l’ingaggio di Dominique Johnson – lui avrebbe voluto due squadre: una con cinque stranieri, per il campionato, e una con sei stranieri, per l’EuroCup. “È stato Saunders a chiedere la rescissione del contratto, adducendo motivi personali e mettendoci praticamente di fronte al fatto compiuto – ha spiega Molin – Noi non abbiamo potuto opporci alla sua volontà”.

In memoria di Manuel

Domenica sera partita speciale, quindi. Per un motivo in più: nell’occasione, sul parquet della BLM Group Arena, saranno consegnate le borse di studio intitolate a Manuel Bobicchio, istituite nel 2007 dalla società bianconera per ricordare il proprio giocatore scomparso a soli 17 anni. Nell’intervallo del match Walter e Francesca, i genitori di Manuel, e il dottor Emiliano Stoppini in rappresentanza di Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto premieranno anche i vincitori e tutte le squadre partecipanti agli Academy Games, in programma domenica pomeriggio sempre nel palasport di via Fersina.