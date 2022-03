Attendendo Williams, un'inutile trasferta turca per l'Aquila

L’impressione, dopo la sconfitta patita dalla Dolomiti Energia Trentino sabato al PalaVerde (la settima consecutiva in campionato, record 9/13), è che la squadra di Lele Molin, senza l’irrinunciabile Johnathan Williams, faticherebbe a salvarsi. Se l’ex Lakers, viceversa, tornasse presto a disposizione al 100%, per l’Aquila Basket potrebbero teoricamente riaprirsi le porte della zona playoff, attualmente chiuse a doppia mandata per effetto della “serie nera” degli ultimi mesi. Johnathan Williams, centro della Dolomiti Energia Trentino (foto Severino Bigi)

Il volenteroso Maximilian Ladurner “fa il Williams” in difesa, a Treviso i bianconeri hanno vinto la sfida a rimbalzo, ma nessuno è in grado di garantire il contributo offensivo del centro nativo di Memphis (12,3 punti di media in Serie A). Un po’ di acqua all’asciuttissimo mulino della Dolomiti Energia Trentino potrà portarla anche l’altro infortunato Dominique Johnson ma – vuoi perché i pari ruolo Bradford e Conti non hanno esattamente sfigurato contro la Nutribullet, vuoi perché l’ex Reyer non ha proprio impressionato nelle tre partite giocate con Trento (5,5 punti e 2,0 rimbalzi di media) – riteniamo che a rilanciare la azioni degli aquilotti dovranno essere il già citato Williams ed una ritrovata brillantezza nel gioco. Al di là della prova generalmente sufficiente offerta da Forray e compagni a livello individuale, è diffusa la sensazione che l’Aquila Basket si sia involuta in termini di fluidità, di circolazione di palla, che ogni possesso si risolva nel solito “uno contro uno”. Impressione che ovviamente chiama in causa Flaccadori e Forray ma anche il già citato Bradford (che ama maledettamente “isolarsi”) e soprattutto lo staff tecnico.

In Turchia senza i due acciaccati

La posizione in classifica dei bianconeri è diventata ancora più precaria dopo le vittorie colte domenica da Pesaro (ora appaiata ai trentini a quota 18) e soprattutto dalla Fortitudo Bologna, cha ha ridotto a soli quattro punti il margine sulla zona retrocessione (14). Importantissima sarà la partita che Forray e compagni giocheranno domenica sera alla BLM Group Arena contro Trieste (20). Anche per questo motivo, il match in programma martedì ad Ankara (ore 18, diretta Sky Sport Arena ed Eleven Sports) valido per il Round 16 di EuroCup, non è solo inutile (la Dolomiti Energia ha già praticamente visto svanire le chance di accedere alla post-season) ma addirittura controproducente. Non a caso, Johnson e Williams non sono nemmeno partiti per la Turchia.