Aquila, crisi nera: a Treviso settima sconfitta consecutiva

E adesso è crisi nera. La Dolomiti Energia Trentino cade al PalaVerde (78-73), incassando la settima sconfitta consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Lele Molin ha reagito bene al deciso allungo trevigiano nel terzo periodo, prima del finale firmato Nutribullet. Ai bianconeri non sono bastati 17 punti di Flaccadori, 16 di Reynolds, 12 di Caroline e 11 di Bradford. Dall’altra, decisive le prove di Bortolani (17), Jones (17) e Imbrò (15). 17 punti per Diego Flaccadori (foto Severino Bigi)

La cronaca

Molin recupera Williams (ancora in condizioni precarie, il suo utilizzo sarà centellinato), nel quintetto assieme a Flaccadori, Forray, Reynolds e Caroline, dall’altra Menetti schiera Imbrò, Bortolani, Chlillo, Sokolowski e Jones. Treviso piazza subito un parziale di 9-0 e, sull’11-3, Molin è costretto a chiamare time out. Trento torna in campo con la faccia giusta e riequilibra la contesa con Caroline, Reynolds e Forray (14-13 all’8’ e 21-20 al 10’ con anche Bradford due volte a segno). La partita resta in equilibrio in avvio di secondo periodo (29-28 al 15’ con 4 punti di Conti e Forray protagonista sui due lati del campo), la Nutribullet lo rompe con le triple di Akele, Bortolani e Imbrò (40-34 al 18’ e 47-39 al 20’).

Il vantaggio della Nutribullet va in doppia cifra dopo l’intervallo lungo (54-43 al 24’). Conti (da tre) e Flaccadori riavvicinano l’Aquila, Ladurner difende come meglio non potrebbe e Reynolds riduce lo svantaggio bianconero ad un solo possesso ma al 30’ è 58-53. Flaccadori e Caroline tengono in scia la Dolomiti Energia, in avvio di quarto periodo (63-61 al 34’), sempre Flacca e Reynolds la pareggiano dall’arco, ma Treviso piazza un parziale di 7-0 scavando un solco che Trento non riuscirà più a colmare.

Le parole di coach Lele Molin



«E’ stata una partita intensa, giocata su un campo difficile contro una squadra non in forma ma che oggi ha avuto energia ed efficacia come mostrato nella prima parte della stagione. Abbiamo avuto la forza mentale di restare sempre dentro la partita e di reagire, nel finale l’errore difensivo sulla tripla di Dimsa ci ha un po’ tagliato le gambe e non siamo riusciti a controbattere. Esco dal PalaVerde però con la sensazione che ci aspettano altre partite importanti, e giocando con questo spirito possiamo trovare la vittoria».

Il tabellino

Nutribullet Treviso – Dolomiti Energia Trentino 78-73 (21-20, 47-39, 58-53)

Nutribullet Treviso: Bortolani 17, Imbrò 15, Sokolowski 7, Jones 17, Akele 3, Jurkatamm n.e., Russell 6, Vettori, Chillo 4, Sims 2, Dimsa 7. All. Menetti

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 11, Reynolds 16, Flaccadori 17, Ladurner, Caroline 12, Williams 2, Conti 7, Morina n.e., Forray 8, Mezzanotte, Dell’Anna n.e.. All. Molin

Arbitri: Mazzoni, Nicolini, Pierantozzi

Note – Tiri da due: Treviso 22/42, Trento 22/45. Tiri da tre: Treviso 10/26, Trento 5/18. Tiri liberi: Treviso 4/7, Trento 14/16. Rimbalzi: Treviso 32, Trento 38. Assist: Treviso 19, Trento 10.