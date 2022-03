L'Aquila si spegne nel finale anche in Polonia, addio playoff

Tredicesima sconfitta in quattordici incontri di EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino. L’Aquila Basket cade sul parquet polacco dello Slask Wroclaw e vede praticamente spegnersi le residue speranze di accedere ai playoff della seconda coppa continentale, riaccese dall’esclusione operata dall’Euroleague ai danni dei russi del Lokomotiv Kuban. 20 punti e 7 rimbalzi per Jordan Caroline (foto Slask Wroclaw)

Priva di Saunders e dell’infortunato dell’ultima ora Williams (flessori), la squadra di Molin è partita bene, chiudendo il primo periodo in leggero svantaggio (23-20), mettendo due volte il “becco” davanti nel secondo e andando all’intervallo lungo sul 40-40, con Johnson, Forray e Caroline protagonisti. Dopo un terzo periodo di marca polacca (54-49 al 30’), la squadra di casa metteva al sicuro i 2 punti e l’accesso ai playoff ribaltando abbondantemente il -4 dell’andata (finale 77-68), contro una Dolomiti Energia che anche a Wroclaw si è spenta nel finale. 20 punti e 7 rimbalzi per Jordan Caroline, in doppia cifra anche Reynolds (11) e Forray (10).

Le parole di coach Lele Molin



«Dando un’occhiata al foglio delle statistiche e ai numeri del match lo Slask ha meritato di vincere: ha tirato meglio, e preso più rimbalzi. La squadra sta facendo fatica, attraversando un momento non facile della stagione, abbiamo dovuto rinunciare a poche ore dalla palla a due anche a un giocatore importante nelle nostre rotazioni come Williams: considerato tutto questo, provo a guardare quello che c’è di positivo in questa serata. Abbiamo lottato, la squadra ha prodotto un buono sforzo, i giovani hanno dato una risposta: anche oggi purtroppo però due elementi hanno deciso la sfida, come spesso ci è capitato nelle ultime uscite. I troppi rimbalzi offensivi concessi e le troppe palle perse in attacco. Dobbiamo assolutamente migliorare in questi due fondamentali per fare in modo di tornare quanto prima alla vittoria».

Il tabellino

Slask Wroclaw – Dolomiti Energia Trentino 77-68 (23-20, 40-40, 54-49)

Slask Wroclaw: T. Trice 21, Kolenda 4, Karolak 3, Kanter 10, Justice 5, D. Trice, Wojcik n.e., Dziewa 25, Gabinski n.e., Tomczak, Meiers 1, Ramljak 8. All. Urlep

Dolomiti Energia Trentino: Johnson 8, Bradford 3, Reynolds 11, Conti, Forray 10, Flaccadori 5, Mezzanotte 7, Ladurner 4, Caroline 20, Rudovic n.e.. All. Molin

Arbitri: Cortes, Laurinavicius, Hadzic

Note – Tiri da due: Wroclaw 21/45, Trento 15/36. Tiri da tre: Wroclaw 8/17, Trento 11/35. Tiri liberi: Wroclaw 11/13, Trento 5/7. Rimbalzi: Wroclaw 41, Trento 31.