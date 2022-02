L'Aquila cerca la svolta in Coppa, con un occhio al mercato

Contro Derthona ci si attendeva il riscatto. La Dolomiti Energia Trentino, invece, è riuscita solo a peggiorare i numeri della sua inarrestabile crisi nera, scivolando sul gradino più basso della zona playoff: a Casale Monferrato è arrivata la quarta sconfitta consecutiva in campionato (la sesta nelle ultime sette partite di LBA). Tenendo conto anche della disastrosa “striscia” in EuroCup, quella patita sul parquet della Bertram è stata addirittura la dodicesima débâcle nelle ultime tredici uscite. Forray anticipa Della Valle nel corso del match vinto alla BLM Group Arena (foto Severino Bigi)

Dati oggettivi di fronte ai quali è difficile fare filosofia, anche per un tecnico convinto del fatto suo quale Lele Molin. In sede di presentazione del quarto di finale di Coppa Italia che mercoledì sera a Pesaro (20.45, diretta RAI Sport HD, Eurosport 2, Discovery+) opporrà Forray e compagni alla Germani Brescia, l’head coach dell’Aquila Basket è arrivato quasi a fare autocritica sulla costruzione della squadra, che la società ha portato avanti in ossequio alla sua “dottrina”, che peraltro si sposa perfettamente con l’esigenza di contenere i costi: pochi, ma tutti sul pezzo. Troppo pochi e non proprio esattamente tutti sulla stessa pagina del libro? “Stiamo vivendo una stagione complicata, per la doppia competizione, per il livello delle competizioni, per la natura della squadra costruita”, ha ammesso l’allenatore mestrino.

Gaddo: nessun ultimatum, ma attenti al mercato



Quindi, se la sfida con la Germani andasse come vorrebbe la logica (la squadra di Magro è reduce da otto vittorie consecutive in campionato), Trainotti/Nardelli metterà mano al portafoglio e permetterà Gaddo di puntellare il roster? “La priorità non è vincere questa partita, quanto ritrovare il senso d’urgenza, la fiducia ed una certa qualità nella nostra pallacanestro – dice il direttore sportivo di Trento – Se mi chiedete se torneremo sul mercato in caso di sconfitta con Brescia vi rispondo “no”, non c’è un ultimatum su questa partita. Certo, se dovessimo perdere come abbiamo perso con Tortona, non sono sicuro che la società rimarrebbe a guardare senza far nulla: il mercato lo monitoriamo costantemente”.

La marcia trionfale della Germani



Intendiamoci, la partita della Vitrifrigo Arena potrebbe anche riservare grosse sorprese. La spumeggiante Dolomiti Energia della prima parte della stagione fu infatti in grado di infliggere una sconfitta abbastanza netta (78-72) alla squadra degli oggi apparentemente inarrestabili Della Valle e Mitrou-Long, attualmente terza in classifica alle spalle delle corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna. Brescia è reduce dalla vittoria colta ai danni dell’Allianz Trieste, partita in occasione della quale lo stesso Mitrou-Long è incappato in una clamorosa giornata no (3 punti). Dato che non sembra preoccupare oltremodo coach Magro: “Andiamo a Pesaro e ci godiamo la Final Eight. Ci siamo meritati l’invito al ballo, proviamo a ballare cercando di restare a Pesaro il più possibile”.

La vincente, sabato alle 18.15, se la vedrà con chi la spunterà tra Armani Exchange e Banco di Sardegna.