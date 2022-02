L'Aquila sprofonda: con Tortona quarta sconfitta consecutiva

Quarta sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime sette partite di campionato per la Dolomiti Energia Trentino, affondata dalla Bertram Derthona Basket Tortona al PalaFerraris di Casale Monferrato (76-50). Johnathan Williams alle prese con Cain (foto Severino Bigi)

Pur al completo, la squadra bianconera ha offerto una prova assolutamente inconsistente in attacco, non riuscendo in più a contenere le “bocche di fuoco” piemontesi (15 per Mascolo e Filloy, 13 per Daum, 11 per Cain e 10 per Cannon). All’Aquila Basket non sono bastati i 16 del solito Williams, 10 di Reynolds e 9 di Flaccadori. Derthona ha piazzato l’allungo già nel primo periodo, portando il suo vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo. Dopo aver tentato il riaggancio in avvio di terzo periodo, Forray e compagni hanno subito un parziale di 15-0, sprofondando nel finale e permettendo alla squadra di Ramondino di ribaltare più che ampiamente il passivo dell’andata (85-80).

La cronaca

Finalmente al completo a tutti gli effetti, Lele Molin parte con il quintetto base di Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline e Williams; dall’altra Ramondino, che rinuncia a Matura, schiera Wright, Severino, l’ex Sanders, Daum e Cain. Il primo allungo è di Derthona con la tripla di Jamarr e i liberi di Wright (14-7 al 5’). Parziale di 7-0 aquilotto con la tripla di Forray, ma la Bertram accelera di nuovo colpendo dall’arco con Mascolo e Filloy e al 10’ è 22-14 per i padroni di casa. Il vantaggio piemontese raggiunge la doppia cifra in avvio di secondo periodo, l’attacco bianconero fatica a trovare sbocchi e al 15’ il tabellone dice 33-21 Bertram. Con Mascolo protagonista assoluto Tortona va negli spogliatoi sul +13 (38-25).

Forray e Caroline ricuciono fino al 39-34 in avvio di terzo periodo (parziale 1-9), lo stesso Toto commette il quarto fallo sul tiro da tre del connazionale Filloy. Ma, al di là degli episodi, è il gioco dei padroni di casa a farsi preferire, mentre gli ospiti, con percentuali di tiro “popolari”, vanificano anche la superiorità a rimbalzo (46-38 al 26’). E la tripla di Sanders riporta in doppia cifra il vantaggio dei piemontesi che, con un parziale di 13-0, arrivano sul 59-40 al 30': l’alley oop di Mascolo e Daum è semplicemente da applausi. Con Derthona avanti di oltre 20 punti il quarto conclusivo si trasforma tristemente per l’Aquila in garbage time.

Il tabellino

Bertram Derthona Basket Tortona-Dolomiti Energia Trentino 76-50 (22-14, 38-25, 59-40)

Bertram Derthona Basket Tortona: Wright 4, Severini 2, Sanders 6, Daum 13, Cain 11, Mortellaro n.e., Cannon 10, Tambwe n.e., Miljkovic, Filloy 15, Mascolo 15. All. Ramondino

Dolomiti Energia Trentino: Williams 16, Reynolds 10, Flaccadori 9, Saunders, Caroline 4, Bradford 2, Conti n.e., Morina n.e., Forray 7, Mezzanotte, Dell’Anna n.e., Ladurner 2. All. Molin

Arbitri: Rossi, Borgioni, Pierantozzi

Note – Tiri da due: Tortona 19/36, Trento 16/48. Tiri da tre: Tortona 7/23, Trento 2/20. Tiri liberi: Tortona 17/18, Trento 12/15. Rimbalzi: Tortona 38, Trento 43. Usciti per cinque falli: Forray.