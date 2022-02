Dolomiti Energia a Tortona per tornare a correre

Sull’EuroCup della Dolomiti Energia (9/9) sarebbe meglio mettere una bella pietra: quella patita martedì dal Boulogne Metropolitans è stata la dodicesima sconfitta in tredici incontri. Per intenderci, nella seconda coppa europea Forray e compagni non vincono dal 17 novembre (81-77 ai polacchi dello Slask Wroclaw). Ma anche in campionato, a dispetto della posizione di classifica almeno apparentemente non preoccupante, va tanto meglio: l’ultimo successo risale infatti al 23 gennaio (85-72 con Napoli), poi sono arrivate le sconfitte con Varese (due volte) e Milano. E anche prima del successo sulla GeVi, l’Aquila aveva perso a Sassari e in casa con Venezia. Insomma, vincere l’anticipo di sabato sera a Casale Monferrato (20.30, diretta Discovery+) sul parquet del Bertram Derthona Basket Tortona (9/9) è quasi un imperativo per i bianconeri. A meno di non accettare l’idea di cominciare a scivolare sempre più pericolosamente verso i confini inferiori di una zona playoff assolutamente “liquida”, anche a causa di una classifica cortissima: dietro alle capolista Olimpia Milano e Virtus Bologna (30 punti) può succedere ancora davvero di tutto. Con due vittorie si tocca il cielo con un dito (i 22 punti della lanciatissima Brescia), con due sconfitte si finisce nelle sabbie mobili (ferma a quota 14 c’è addirittura la Reyer Venezia, che non riteniamo accetti tanto serenamente l’esclusione dai playoff). Wesley Saunders lotta con Ariel Filloy (foto Severino Bigi)

Tornando all’Aquila, dice bene il presidente Longhi, quando gonfia il petto ricordando che lo staff tecnico dell’amato Lele Molin non ha mai addotto la scusa delle assenze per giustificare le sconfitte dell’ultimo periodo. E ha fatto bene, perché con il Covid hanno fatto i conti tutti. Da qualche giorno, poi, lo stesso Molin può contare su tutti i suoi effettivi: Toto Forray è già tornato ai livelli pre-Covid, Caroline e Reynolds sono quasi al 100%, paradossalmente sono i “sempre negativi” Flaccadori e Reynolds ad avere un po’ la lingua fuori dalla bocca, del resto è toccato sempre a loro tirare la carretta. Per spuntarla contro la squadra dell’ex Jamarr Sanders, reduce a sua volta da una sconfitta e appaiata in classifica ai trentini a quota 18, serviranno ovviamente anche i migliori Bradford e Saunders, non proprio in grandissima evidenza contro Milano e Boulogne, e un contributo altrettanto importante dei giovani Conti, Mezzanotte e Ladurner. Bisogna tornare a correre, in palio c’è qualcosa più importante della semplice qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Possibili quintetti

Tortona: G – Chris Wright, G – Jamarr Sanders, F – JP Macura, F – Mike Daum, C – Tyler Cain

Trento: G – Diego Flaccadori, G – Wesley Saunders, F – Cameron Reynolds, F – Jordan Caroline, C – Johnathan Williams