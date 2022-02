La Dolomiti Energia lotta ma non risorge contro Milano

La Dolomiti Energia Trentino lotta, ma non risorge contro la capolista. Trascinata dai 27 punti di Nicolò Melli, l’Armani Exchange Milano ha violato il parquet della BLM Group Arena (73-79). Tenendo conto anche dell'EuroCup, per i trentini si tratta della quinta sconfitta consecutiva, la decima nelle ultime undici partite. Miglior realizzatore dei bianconeri Reynolds con 19 punti, in doppia cifra anche Williams (13 punti e 9 rimbalzi) e il rientrante Forray, subito in evidenza con 10 punti. L’Olimpia ha dato subito l’impressione di poter scappare, ma l’Aquila si è riportata nella sua scia nella seconda parte del primo quarto. In perfetta parità al 20’, i trentini sono riusciti a ribattere ai tentativi di allungo dell’Armani anche nel terzo e in avvio di quarto periodo, cadendo però nel finale sotto i colpi delle “scarpette rosse”. 19 punti contro l'Olimpia Milano per Cameron Reynolds (foto Severino Bigi)

La cronaca

Molin ritrova Forray ma parte con Flaccadori, Saunders, Reynolds, Caroline e Williams, con “soli” 5 degli 11 stranieri a roster Messina replica con Hall, Alviti, Grant, Melli e Bentil. Nik è on fire e con 8 punti costruisce il 6-12 del 5’ (parziale 0-8) che costringe Molin a chiamare time out. Si rivede anche Forray, l’Aquila trova un paio di difese e al 10’ il tabellone dice 19-23, con Reynolds in buona evidenza. Bradford e Williams colpiscono dall’arco e la Dolomiti Energia arriva al -1, costringendo Messina a parlarne con i suoi. Flaccadori c’è e tiene i suoi nella scia di Milano, poi è Forray a firmare la tripla del 40-40 con il quale le due squadre vanno all’intervallo.

Saunders ne firma 6 in avvio di secondo tempo, prima del nuovo allungo dell’Armani (46-52 al 25’). Forray non fa rimpiangere Flaccadori (già a quota tre falli), ma il Melli show riprende e il vantaggio degli ospiti sfiora la doppia cifra. Ci pensa Reynolds con due triple a riportare la Dolomiti Energia ad un solo possesso di ritardo, 54-59 al 30’ con Baldasso. È l’ex Fortitudo a tenere avanti l’Armani nel periodo conclusivo, poi l’ottima circolazione di palla dei bianconeri permette a Williams e Bradford di confezionare il nuovo pareggio (66-66 al 34’). Non è la serata di Flaccadori, Milano torna avanti (+6 con il jumper di Hall), la schiacciata di Melli (27 punti) suona come una sentenza anticipata, l’Aquila infatti non la riapre più (finale 73-79).

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Armani Exchange Milano 73-79 (19-23, 40-40, 54-60)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 8, Williams 13, Reynolds 19, Conti, Morina n.e., Forray 10, Flaccadori 8, Saunders 8, Mezzanotte n.e., Dell’Anna n.e., Ladurner, Caroline 7. All. Molin

Armani Exchange Milano: Melli 27, Grant 5, Leoni n.e., Tarczewski, Ricci, Biligha, Hall 11, Baldasso 16, Daniels 5, Alviti 7, Bentil 8. All. Messina

Arbitri: Mazzoni, Bongiorni, Noce

Note – Tiri da due: Trento 20/40, Milano 21/38. Tiri da tre: Trento 8/16, Milano 8/22. Tiri liberi: Trento 9/11, Milano 7/9. Rimbalzi: Trento 26, Milano 34.