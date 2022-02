La Dolomiti Energia sprofonda anche in Lituania

Ennesima débâcle in EuroCup (l’undicesima in dodici incontri) per la Dolomiti Energia Trentino, uscita sconfitta dal parquet del Lietkabelis Panevezys 74-57. Priva non solo di Forray ma anche dell’altro playmaker Flaccadori, tenuto precauzionalmente a riposo per un guaio muscolare rimediato domenica a Varese, l’Aquila è andata subito sotto ed è poi riuscita a contrastare i lituani solo nel secondo periodo, mentre il vantaggio dei padroni di casa è tornato a lievitare nella seconda metà della partita. Ai bianconeri non sono bastate la “doppia doppia” di Johnathan Williams (15 punti e 10 rimbalzi) e la discreta prova di Cameron Reynolds (10 punti e 7 rimbalzi). Doppia doppia per Johnathan Williams (foto Severino Bigi)

Le parole di coach Lele Molin



«Il Lietkabelis ha giocato meglio di noi, trovando buone percentuali al tiro: hanno mosso tanto e bene la palla, non siamo riusciti difensivamente a limitare questa loro peculiarità. Senza due giocatori importanti nella gestione dei nostri possessi offensivi abbiamo fatto fatica a trovare ritmo ed entrare nei giochi, abbiamo prodotto un buono sforzo nel secondo quarto mettendoci in partita. All’inizio del terzo quarto abbiamo commesso qualche errore di troppo e loro sono andati avanti nel punteggio, a quel punto non siamo stati più capaci di recuperare. La squadra ci ha provato, ma in questo momento non è abbastanza».

La prossima



I bianconeri saranno in campo sabato a Trento per la sfida con la capolista Olimpia Milano: sono andati sold-out tutti i biglietti disponibili per il match la cui palla a due è prevista per le 20.00 (diretta Eurosport Player, Discovery + e Radio NBC).

Il tabellino

Lietkabelis Panevezys-Dolomiti Energia Trentino 74-57 (21-11, 37-32, 60-43)

Lietkabelis Panevezys: Kalaitzakis 7, Maldunas, Zemaitis 10, Berzins 13, Orelik 21, Vasiliauskas, Giedraitis 17, Gagic 6. All. Canak

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 9, Williams 15, Reynolds 10, Conti, Morina n.e., Saunders 8, Mezzanotte 6, Ladurner 2, Caroline 7. All. Molin

Arbitri: Kowalski, Peruga, Lavrukhin

Note – Tiri da due: Lietkabelis Panevezys 11/28, Trento 17/48. Tiri da tre: Lietkabelis Panevezys 11/27, Trento 6/19. Tiri liberi: Lietkabelis Panevezys 19/24, Trento 5/9. Rimbalzi: Lietkabelis Panevezys 40, Trento 34.