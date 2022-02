La Dolomiti Energia (senza Forray) cerca riscatto in Lituania

La Dolomiti Energia Trentino ha raggiunto la Lituania sotto una fitta nevicata: il mese di febbraio insomma poco diverso dagli ultimi giorni di gennaio, con viaggi lunghi intervallati da sfide difficili. Mercoledì sera, alle 18.00 italiane (diretta Sky Sport Arena, Eleven Sports), i bianconeri saranno di scena sul campo del Lietkabelis Panevezys nel Round 12 di regular season in EuroCup. Dopo aver per ora raccolto un solo successo nella sua campagna europea, l'Aquila cerca l'impresa su un campo complicato dove sono cadute, tra le altre, big del gruppo A come Joventut Badalona e Boulogne Metropolitans 92. Tra i bianconeri sempre out capitan Toto Forray, mentre coach Lele Molin e il suo staff lavorano per migliorare le sensazioni e lo stato di forma di chi è rientrato nelle rotazioni durante il turbinio di partite delle ultime due settimane. Johnathan Williams nella morsa della Openjobmetis (foto Severino Bigi)

Le parole di coach Lele Molin



«Il Lietkabelis forse a questo punto potremmo considerarla una delle sorprese di questo girone, per i risultati che hanno ottenuto e per la buona qualità mostrata nel torneo fino ad ora. I lituani si stanno rivelando essere una formazione solida, efficace, molto fisica: ci aspetta una partita impegnativa. Per quanto ci riguarda, prosegue la nostra fase di "emergenza", questo match è solo l'ultimo di una serie molto difficile: vogliamo lasciarci alle spalle la frustrazione della sconfitta rimediata a Varese, questa sfida con il Lietkabelis ci dà l'opportunità di metterci quel risultato e quelle sensazioni alle spalle. Dobbiamo guardare avanti, avere ben chiaro quello che saremo chiamati a fare nella seconda parte della stagione: in EuroCup per esempio non ci stiamo ad essere la Cenerentola del girone, cercheremo di andare in campo anche per prenderci una vittoria che sarbbe davvero utile ed importante. Come ho sempre sottolineato, dobbiamo entrare in campo per competere contro tutti».

Qui Lietkabelis Panevezys



Il Lietkabelis Panevezys ha aperto la sua campagna europea con cinque vittorie in 11 partite, un ruolino di marcia che la proietta agevolmente ai playoff della coppa che sarebbero un risultato importante per la formazione lituana. Coach Nenad Canak, avversario di Trento da allenatore del Partizan qualche stagione fa, sta facendo performare ad alto livello un roster che combina esperienza e gioventù: l'elemento comune a tutto il roster è l'intelligenza cestistica e la capacità di tirare da oltre l'arco dei 6.75. Uno dei leader è il play serbo Nikola Radicevic, visto a Trento nella prima parte della stagione 2018-19 (13 partite con 7,1 punti e 4,9 assist di media), ma a fare la differenza nella metà campo offensiva ci sono anche Gediminas Orelik (tiratore visto in Italia alla Reyer, 15 di media in EuroCup quest'anno) e Djordje Gagic, roccioso centrone con buona mano nel pitturato. Sta continuando a impressionare per qualità fisiche e realizzative l'esterno classe '99 Panagiotis Kalaitzakis, 14,1 punti di media e match-winner all'andata quando i lituani anche grazie ai suoi 20 punti espugnarono 61-77 la BLM Group Arena di Trento.