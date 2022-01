La Dolomiti Energia “riaccende” il fanalino di coda Openjobmetis. La “nuova” Varese di Roijakkers e Reyes, con 31 punti di Keene, passa alla BLM Group Arena (84-90) nel recupero della 13esima giornata e l’Aquila chiude il girone di ritorno al quarto posto: ai quarti di finale di Coppa Italia sarà sfida a Brescia. La squadra bianconera è partita forte ma l’Openjobmetis l’ha riacciuffata subito. La partita è restata a lungo in quasi perfetto equilibrio, nel periodo conclusivo Flaccadori e compagni non sono stati in grado di replicare fino in fondo ai colpi del “folletto” Keene. Per l’Aquila 23 punti di Flaccadori, 18 (con 11 rimbalzi) di Williams, 15 di Saunders e 12 di Reynolds. Diego Flaccadori, autore di 23 punti (foto Severino Bigi)

La cronaca

Molin riabbraccia Caroline ma non lo schiera nel quintetto iniziale di Flaccadori, Saunders, Reynolds, Mezzanotte e Williams. Roijakkers parte invece con Beane, Sorokas, De Nicolao, Vene e Librizzi. Flaccadori e Williams sono caldissimi, al 4’ è già 16-6 Aquila e time out Roijakkers. L’Openjobmetis piazza un parziale di 12-0 con Beane, il nuovo arrivo Reyes, Keene e Caruso (sorpasso sul 20-21 all’8, 23-24 al 10’). La partita resta in equilibrio (34-33 al 15’), Keene colpisce dall’arco e serve i compagni, si rivede in campo Caroline, Reyes firma il 42-42 all’intervallo lungo.

La Dolomiti Energia riparte con un parziale di 6-0 ma Varese c’è, Reynolds incappa anche in un tecnico e il match prosegue sui binari del massimo equilibrio, con l’Aquila a tentare l’allungo e Keene a ricucire (54-53 al 25’ e 64-64 al 30’). Il “piccolo” play e Caruso firmano il parziale di 9-2 che spinge l’Openjobmetis sul 66-73 in avvio di periodo conclusivo. Controparziale di 8-2 Aquila con Flaccadori e Reynolds (74-75 al 35’), ma le triple di Keene tengono davanti Varese (77-83). Replica Reynolds, Williams stoppa ma commette fallo in attacco, Reyes e Keene chiudono il conto (84-90).

Le parole di coach Lele Molin



«La differenza più che i 31 punti di Keene, un giocatore dal grande potenziale offensivo, sta nel fatto che non abbiamo avuto abbastanza presenza a rimbalzo. Varese ha catturato 20 rimbalzi offensivi, quelle sono state le giocate che alla fine hanno fatto la differenza: i rimbalzi di Caruso, di Reyes. Noi nei 40’ tranne all’inizio non abbiamo mai avuto l’energia per rompere la partita, alla fine abbiamo pagato la mancanza di lucidità ed energia concedendo troppo alle loro situazioni di uno contro uno che sono state fatali per noi nel finale punto a punto. Il nostro obiettivo sarà fare meglio in questi aspetti domenica».

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese 84-90 (23-24, 42-42, 64-64)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 3, Williams 18, Reynolds 12, Gaye n.e., Conti 3, Morina n.e., Zangheri n.e., Flaccadori 23, Saunders 15, Mezzanotte 7, Ladurner 2, Caroline 1. All. Molin

Openjobmetis Varese: Beane 15, Sorokas 6, De Nicolao, Vene 8, Librizzi, Reyes 17, Virginio 2, Ferrero 3, Caruso 8, Keene 31, Cane n.e.. All Roijakkers

Arbitri: Lanzarini, Vicino, Borgo

Note – Tiri da due: Trento 24/42, Varese 24/50. Tiri da tre: Trento 6/20, Varese 9/27. Tiri liberi: Trento 18/28, Varese 15/20. Rimbalzi: Trento 38, Varese 45.