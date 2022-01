EuroCup, un'altra sconfitta per la Dolomiti Energia

Decima sconfitta in undici partite di EuroCup per la Dolomiti Energia. Ancora priva di Caroline e Forray, alla BLM Group Arena la squadra di Lele Molin si è inchinata al MoraBanc Andorra (71-82). Miller-McIntyre sfugge alla guardia di Reynolds (foto Daniele Montigiani - Aquila Basket Trento)

Dopo un avvio in equilibrio, gli spagnoli riuscivano a mettere tra sé e i padroni di casa 10 punti di distanza già prima dell’intervallo lungo, grazie anche alla superiorità a rimbalzo ed alla migliore qualità del proprio gioco offensivo. Gli ospiti ampliavano il divario nel terzo periodo, in quello conclusivo invece l’Aquila Basket si riavvicinava, senza però riuscire a mettere davvero in discussione il successo della squadra iberica. In casa bianconera 13 punti per Saunders, 12 per Mezzanotte e Reynolds, 11 (con 7 rimbalzi) per Bradford.

Le parole di coach Lele Molin



«Congratulazioni ad Andorra, ha giocato la gara con grande impatto fisico. Noi non abbiamo avuto abbastanza energia e forza per controbattere, la squadra ha dato tutto ma non è stato abbastanza. Abbiamo sofferto la loro presenza dentro l’area, noi abbiamo fatto fatica nelle percentuali al tiro e nell’intensità difensiva. Detto questo, guardiamo avanti, dobbiamo cercare di portare a casa alcune cose positive. Abbiamo avuto un buon contributo di Mezzanotte, Conti e Ladurner anche oggi, venerdì ci aspetta una partita molto importante che affronteremo in una condizione non ideale ma daremo il massimo».

La prossima



Per i bianconeri non c’è tempo per rifiatare: venerdì 28 alle 20.00 sfideranno in casa l’Openjobmetis Varese nel recupero del 13esimo turno di campionato.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – MoraBanc Andorra 71-82 (15-15, 16-26, 19-24)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 11, Williams 8, Reynolds 12, Gaye n.e., Conti 4, Morina n.e., Zangheri n.e., Flaccadori 9, Saunders 13, Mezzanotte 12, Ladurner 2. All. Molin

MoraBanc Andorra: Miller-McIntyre 9, Pauli 7, Olumuyiwa 9, Llovet 10, Hannah 12, Noua, Nakic 7, Diagne 7, Crawford 15, Colom n.e., Arteaga 6. All. Eudal

Arbitri: Obrknezevic, Tsaroucha, Thepenier

Note – Tiri da due punti: Trento 19/49, Andorra 20/38. Tiri da tre punti: Trento 6/19, Andorra 9/24. Tiri liberi: Trento 15/16, Andorra 15/22. Rimbalzi: Trento 32, Andorra 41. Spettatori: 750.